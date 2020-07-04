Коронавирус сломал карьеру немецкого миллиардера, который дружил с Путиным и вел бизнес в России

Но случилась пандемия, и далеко не бесспорная репутация бизнесмена, за которым числились и налоговые грехи, и монопольные, и пренебрежение к правам работников, буквально за две недели оказалась полностью разрушенной. Коварный вирус наглядно продемонстрировал: многолетние деловые успехи предпринимателя во многом объясняются систематической эксплуатацией гастарбайтеров. Вахтовикам, которых завозят на мясокомбинаты из Румынии и Болгарии, приходится работать и жить в условиях, далеких от немецких трудовых и санитарных норм.

Крупнейшая локальная вспышка коронавируса в Германии

Именно это и привело нынешним летом к крупнейшей локальной вспышке COVID-19 на территории Германии, которая только-только начала приходить в себя после общенациональных карантинных ограничений. В середине июня стало известно, что на головном заводе компании Tönnies Holding в городе Реда-Виденбрюк заразились свыше 1500 работников. Властям федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия пришлось вновь вводить локдаун в двух округах: на две недели в Гютерсло, где находится скотобойня, и на неделю в соседнем Варендорфе. На карантине, как в марте-апреле, повторно оказались примерно 650 тысяч жителей.

Случившееся, естественно, привлекло повышенное внимание СМИ, и общественность стала узнавать все новые подробности о том, за счет чего семейная компания Tönnies так процветает. В результате имя ее руководителя и совладельца (другим является его племянник) окончательно превратилось в символ хищнического капитализма, став прямо-таки нарицательным. И звезда 64-летнего предпринимателя как уважаемой публичной фигуры закатилась.

Фанаты "Шальке 04"положили конец эпохе Клеменса Тённиса в клубе

"Долой Тённеса!", — скандировали 27 июня фанаты "Шальке 04" у родного стадиона в Гельзенкирхене в самом сердце промышленной Рурской области, требуя отставки председателя наблюдательного совета своего клуба. До этого в городе развесили транспаранты с таким же призывом. "Мы, болельщики, испытываем в последнее время чувство стыда. "Шальке" создавался как клуб шахтеров и работяг. И мы требуем, чтобы его руководство следовало нашим идеалам", — разъяснил один из организаторов митинга.