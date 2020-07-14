Коронавирус сильно ударил по продажам Tallinna Kaubamaja

Консолидированный неаудированный доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за II квартал 2020 года составил 171,0 миллиона евро, не дотянув до прошлогоднего аналогичного показателя 5,8%. Доход от продаж за I полугодие составил 346,5 миллиона евро, увеличившись по сравнению с результатом I полугодия 2019 года на 0,5%.
Консолидированная неаудированная чистая прибыль концерна за второй квартал 2020 года составила 5,8 миллиона евро, сократившись примерно на треть по сравнению с прибылью за такой же период прошлого года. Чистая прибыль концерна за 6 месяцев 2020 года составила 4,1 миллиона евро, также на треть уступив результатам сопоставимого периода прошлого года. Прибыль до налогообложения за I полугодие составила 9,9 миллиона евро, сократившись по сравнению с прошлогодней на 21,7%.
”Понятно, что, говоря о результатах полугодия, мы не можем не упомянуть коронавирус и объявленную в марте чрезвычайную ситуацию в Эстонии”, — говорит председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп. ”Такого, чтобы приходилось закрывать свои двери на полтора месяца, в истории Kaubamaja, который в этом году празднует свое 60-летие, еще не бывало”, — говорит он и добавляет, что закрытие универмагов Kaubamaja, магазинов ILU и обувных магазинов концерна, а также введение ограничений на передвижение оставили глубокий след в экономических результатах группы за первое полугодие. ”Чрезвычайная ситуация в начале очень важного для торговли модными товарами весеннего сезона привела к понижению маржи при продаже модных товаров. В мае, когда торговые центры снова открылись, таллиннскому и тартускому Kaubamaja, располагающимся в центрах городов, потребовалось больше времени на восстановление, чем тем торговым центрам, которые находятся на окраинах, поскольку офисы в центре города по-прежнему оставались безлюдными, а туристов в город не пускали”, — описывает Пуусепп ситуацию. ”Кроме того, кризисный период и установленные для магазинов требования привели к незапланированным расходам на покупку средств защиты — защитных экранов на кассы, антисептиков, масок, визиров, перчаток. Нам также пришлось делать различные перестановки в торговых залах, чтобы клиентам было удобнее соблюдать предусмотренную 2-метровую дистанцию; и мы повысили эффективность уборки всех магазинов и контор”, — говорит Пуусепп. ”Кризисный период потребовал от нас и инвестиций в интернет-магазины группы, чтобы справляться с резко подскочившими объемами”.
”Несмотря на сложные времена, мы рады, что можем говорить о чем-то другом, кроме коронавируса”, — говорит Пуусепп. Начиная с 1 июня 2020 сегмент супермаркетов содержит результаты ABC Supermarkets AS. В результате сделки, совершенной весной, к 53 магазинам Selver добавилось 16 магазинов Comarket в Харьюском, Пярнуском и Тартуском уездах, а также 2 продуктовых магазина Delice в Виймси и Пярну и продуктовый магазин Solaris. ”Приобретение акций ABC Supermarkets AS дает нам уникальную возможность еще лучше оправдывать ожидания наших клиентов — теперь они быстро и удобно могут совершать покупки в тех местах, которые раньше не были покрыты сетью наших магазинов”, — сказал Пуусепп.
”Предлагать клиентам удобство — очень важно для нас. У нас около 680 тысяч постоянных клиентов, и доля совершаемых ими покупок в обороте группы составляет около 87%”, — говорит Пуусепп. ”Поэтому мы долгое время развивали свою программу, связанную с картой Partner, и 1 июля мы выпустили на рынок новую услугу для постоянных клиентов — Месячную карту Partner (Partnerkaardi Kuukaart), с помощью которой клиенты при желании смогут расплачиваться за покупки, совершенные в течение месяца в разных предприятиях розничной торговли группы, на основании одного счета раз в месяц — точно так же, как мы платим за электричество или телефон”.
Консолидированный доход от продаж за I полугодие 2020 в коммерческом сегменте супермаркетов Selver составил 246,5 миллиона евро, увеличившись по сравнению с таким же периодом прошлого года на 7,7%. Консолидированный доход от продаж за II квартал составил 128,2 миллиона евро, показав 8,8-процентный рост по сравнению с таким же прошлогодним периодом. За I полугодие 2020 года в магазинах Selver было совершено 18,3 миллиона покупок, что на 7,4% уступает результатам прошлого года, но при этом увеличилась средняя сумма за покупку. По состоянию на конец июня в сегмент супермаркетов входили 53 магазина Selver, 16 магазинов Comarket, 2 магазина Delice, продуктовый магазин Solaris, интернет-магазин e-Selver, передвижной магазин и кафе общей торговой площадью 113,8 тысячи квадратных метров, а также центральная кухня Kulinaaria OÜ.
Доход от продаж в коммерческом сегменте универмагов Kaubamaja в I полугодии 2020 года составил 37,0 миллиона евро, и это на 21,7% меньше, чем за такой же период предыдущего года. Доход от продаж в универмагах Kaubamaja за второй квартал 2020 года составил 15,8 миллиона евро, что на 35,0% меньше, чем за такой же период прошлого года. Прибыль до налогообложения универмагов Kaubamaja за второй квартал оказалась равна нулю, и этот показатель на 0,9 миллиона евро слабее результата второго квартала прошлого года.
Доход от продаж в сегменте торговли автомобилями за первое полугодие 2020 года составил 57,9 миллиона евро. Доход от продаж был на 6,7% меньше, чем доход от продаж за такой же период прошлого года. Доход от продаж за второй квартал в размере 24,8 миллиона евро оказался на 30,5% меньше аналогичного прошлогоднего результата. За первое полугодие был продан всего 2 471 новый автомобиль, из них во втором квартале — 1 033 автомобиля. Прибыль до налогообложения за первое полугодие 2020 года в данном сегменте составила 0,8 миллиона евро, сократившись на 1,4 миллиона евро по сравнению с прибылью за первое полугодие 2019 года.
Доход от продаж в сегменте торговли обувью в первом полугодии 2020 года составил 2,9 миллиона евро. По сравнению с предыдущим годом доход от продаж за первое полугодие снизился на 28,0%. Во втором квартале доход от продаж в данном сегменте составил 1,3 миллиона евро, сократившись по сравнению с таким же периодом прошлого года на 41,0%. Убыток за первое полугодие составил 1,2 миллиона евро. Убыток за сопоставимый период прошлого года составлял 0,6 миллиона евро. Убыток за второй квартал составил 0,2 миллиона евро, и это на 0,08 миллиона евро хуже, чем результат за такой же период прошлого года.
Доход от продаж в сегменте недвижимости вне группы за I полугодие 2020 года составил 2,3 миллиона евро. Доход от продаж, по сравнению с прошлогодним показателем, сократился на 19,4%. Прибыль до налогообложения в сегменте недвижимости за I полугодие 2020 года составила 4,6 миллиона евро, и это на 14,3% меньше, чем за сопоставимый период прошлого года.
В Tallinna Kaubamaja Grupp AS (http://www.tkmgroup.ee) входят Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, ABC Supermarkets AS, Viking Security AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King и Rävala Parkla AS. Консолидированный аудированный доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 2019 год составил 717,2 миллиона евро. Акции предприятия котируются на Таллиннской бирже с 1996 года. Во II квартале 2020 года на предприятиях группы работало в среднем 4 459 человек.
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