Коронавирус сильно ударил по продажам Tallinna Kaubamaja

Доход от продаж в сегменте недвижимости вне группы за I полугодие 2020 года составил 2,3 миллиона евро. Доход от продаж, по сравнению с прошлогодним показателем, сократился на 19,4%. Прибыль до налогообложения в сегменте недвижимости за I полугодие 2020 года составила 4,6 миллиона евро, и это на 14,3% меньше, чем за сопоставимый период прошлого года.

В Tallinna Kaubamaja Grupp AS (http://www.tkmgroup.ee) входят Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, ABC Supermarkets AS, Viking Security AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King и Rävala Parkla AS. Консолидированный аудированный доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 2019 год составил 717,2 миллиона евро. Акции предприятия котируются на Таллиннской бирже с 1996 года. Во II квартале 2020 года на предприятиях группы работало в среднем 4 459 человек.