Коронавирус сильно ударил по продажам Tallinna Kaubamaja

Консолидированная неаудированная чистая прибыль концерна за второй квартал 2020 года составила 5,8 миллиона евро, сократившись примерно на треть по сравнению с прибылью за такой же период прошлого года. Чистая прибыль концерна за 6 месяцев 2020 года составила 4,1 миллиона евро, также на треть уступив результатам сопоставимого периода прошлого года. Прибыль до налогообложения за I полугодие составила 9,9 миллиона евро, сократившись по сравнению с прошлогодней на 21,7%.

”Понятно, что, говоря о результатах полугодия, мы не можем не упомянуть коронавирус и объявленную в марте чрезвычайную ситуацию в Эстонии”, — говорит председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп. ”Такого, чтобы приходилось закрывать свои двери на полтора месяца, в истории Kaubamaja, который в этом году празднует свое 60-летие, еще не бывало”, — говорит он и добавляет, что закрытие универмагов Kaubamaja, магазинов ILU и обувных магазинов концерна, а также введение ограничений на передвижение оставили глубокий след в экономических результатах группы за первое полугодие. ”Чрезвычайная ситуация в начале очень важного для торговли модными товарами весеннего сезона привела к понижению маржи при продаже модных товаров. В мае, когда торговые центры снова открылись, таллиннскому и тартускому Kaubamaja, располагающимся в центрах городов, потребовалось больше времени на восстановление, чем тем торговым центрам, которые находятся на окраинах, поскольку офисы в центре города по-прежнему оставались безлюдными, а туристов в город не пускали”, — описывает Пуусепп ситуацию. ”Кроме того, кризисный период и установленные для магазинов требования привели к незапланированным расходам на покупку средств защиты — защитных экранов на кассы, антисептиков, масок, визиров, перчаток. Нам также пришлось делать различные перестановки в торговых залах, чтобы клиентам было удобнее соблюдать предусмотренную 2-метровую дистанцию; и мы повысили эффективность уборки всех магазинов и контор”, — говорит Пуусепп. ”Кризисный период потребовал от нас и инвестиций в интернет-магазины группы, чтобы справляться с резко подскочившими объемами”.