Коронавирус помог эстонской компании увеличить оборот на 30%

В этом году из-за растущего спроса на средства индивидуальной защиты Corpowear расширила свою деятельность. По словам члена правления предприятия Таави Сеппа, из-за коронавируса спрос на средства индивидуальной защиты на розничном рынке вырос в десятки раз. Из предлагаемого Corpowear ассортимента заметнее всего выросли продажи одноразовых перчаток и масок — почти на 100%.

”По мере роста спроса мы решили расширить деятельность на розничный рынок и представить новый бренд Corpowear, соответствующий нашей нынешней деятельности. В сложившейся ситуации многие розничные клиенты также открыли для себя наш интернет-магазин, продажи в котором выросли почти на 200% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, мы ведем переговоры с рядом дистрибуторов в регионах, где хотим быть представлены в будущем. В следующем году, помимо Тарту, планируется открытие представительского магазина в Таллинне. В том, что касается бизнес-заказчиков, мы расширили свою деятельность на Латвию, а в качестве следующего экспортного рынка хотим выйти на финский рынок — первые шаги в этом направлении уже сделаны”, — сказал Таави Сепп.

По его словам, компания старалась поддерживать стабильные цены на средства защиты. ”У нас можно найти сертифицированную трехслойную медицинскую маску по цене 0,165 евро за единицу, в то время как во многих аптеках и супермаркетах они, скорее, стоят от 0,5 евро до одного евро. Нам удалось избежать искусственных наценок в периоды пиков коронавируса”, — добавил Сепп.

Помимо прочих средств индивидуальной защиты, в ассортимент предприятия входят три различных типа сертифицированных защитных масок: трехслойные одноразовые медицинские маски, респираторы и многоразовые маски, а также визиры.

Corpowear OÜ, ранее называвшаяся Kindakeskus — компания из Тарту, начавшая деятельность в 2010 году. Компания продает средства индивидуальной защиты и рабочую одежду предприятиям и частным потребителям. В 2019 году оборот компании составил 1,4 миллиона евро. В Corpowear работают 13 человек.

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