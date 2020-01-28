Коронавирус обеспечивает финнов работой

В Миккели сейчас кипит работа по сборке воздухоочистителей для новых китайских больниц, которые строятся из-за эпидемии коронавируса. Базирующаяся в Эспоо компания Genano получила крупный заказ из Китая. Оборудование производится на заводе Matrel в Миккели.

– Да, сейчас в Миккели работают не покладая рук. К выходным нужно собрать порядка 200 устройств. Мы предполагаем, что число заказов ещё вырастет, — говорит генеральный директор Genano Никлас Скугстер.

Эти очистители воздуха работают на основе запатентованной финнами технологии. В результате нового заказа пришлось продлить рабочие дни сотрудников завода. Два новых сотрудника были наняты для распределения рабочей нагрузки.

– Пока сложно предсказать, сколько работников надо будет нанять. Однако мы уже начали процесс рекрутинга, — отмечает исполнительный директор Matrel Лассе Турунен.

Genano работает на китайском рынке около пяти лет. Торговый оборот компании составляет 10 миллионов евро. Одна треть продукции в настоящее время экспортируется.

Компания также поставляла очистители воздуха по всему миру во время эпидемии птичьего гриппа и эпидемии MERS. В Финляндии оборудование используется, прежде всего, в общественных местах, таких как школы и поликлиники, которые страдают от проблем с воздухом в помещениях.

Первым о новых заказах сообщил медиаконцерн Lännen media.