19.11.2020, 21:38

Коронавирус грозит разрушить мебельное производство в Ляэнемаа


EST
Коронавирус грозит разрушить мебельное производство в Ляэнемаа
Andres Putting

Вспышка заболеваемости коронавирусом, начавшаяся от одного инфицированного работника, может привести к временной остановке мебельного производства компании Helland Baltic, пишет издание Lääne Elu.

Вчерашний день начался для Helland Baltic с плохих новостей: из пяти новых заболевших COVID-19 в Ляэнеском уезде четверо являются работниками этого деревообрабатывающего предприятия.

Общее число заболевших выросло на фабрике сейчас до пяти.

Подробнее читайте в Lääne Elu.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: