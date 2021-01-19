Коронакризис вызвал колоссальный рост безработицы в Харьюмаа и Хийумаа. Где безработных больше всего?

По сравнению с 2019 годом среднее число безработных увеличилось на 2,3%. Начало коронакризиса привело к быстрому росту числа безработных, но после введения вспомогательных мер от Касса по безработице ситуация стабилизировалась.

Безработица выросла в 2020 году больше всего в Харьюмаа (на 84,4%) и в Хийумаа (на 81,2%), за ними следуют Рапламаа (57,3%) и Ляэнемаа (55,4%). Меньше всего коронакризис затронул Пылвамаа, где число безработных выросло всего на 18,2%.

Больше всего зарегистрированных безработных по-прежнему остается в Ида-Вирумаа — 13,2% от населения уезда.

Доля сокращенных людей среди зарегистрированных безработных в 2020 году выросла с 13% до 22%.

В прошлом году месяц в среднем сообщали о 7811 свободных рабочих местах. Годовое число свободных рабочих мест уменьшается уже третий год подряд. Однако ситуация намного лучше, чем во время кризиса 2009 года, когда в месяц сообщали среднем лишь о 2474 свободных рабочих местах.

в связи с коронакризисом резерв Кассы по безработице уменьшился с 838,1 млн евро до 508,7 млн евро. Уменьшение резервов нассы в 2021 году прогнозируется в размере 59,2 млн евро.

Компенсацию заработной платы в прошлом году получила пятая часть всех работающих эстоноземельцев. При этом 553 предприятиям позже предъявили требования о возврате компенсации, основной причиной была компенсация зарплаты во время больничного листа. Уголовное расследование было инициировано в отношении двух работодателей, который для получения компенсации отправили Кассе по безработице фиктивные договора.