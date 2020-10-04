Объём производства в промышленном секторе снизился больше, чем ожидалось

Объёмы производства в августе упали во многих областях, особенно в металлообрабатывающей промышленности и в производстве электрического оборудования. В летние месяцы значительно снизились объёмы производства напитков, строительных материалов, металлических изделий, машин и оборудования. В то же время коронакризис увеличил спрос на мучные изделия, мебель, компьютеры и электронное оборудование.

О низком спросе говорит и падение цен. Цены производителей в августе как в промышленности, так и в обрабатывающей промышленности были ниже, чем год назад.

Перспективы промышленности остаются неопределёнными

По мнению предпринимателей, в ближайшие месяцы объём заказов не уменьшится, в то же время отпускные цены по-прежнему имеют тенденцию к снижению. Среди торговых партнёров Эстонии положение промышленности в Швеции и Германии уже в сентябре выглядит неплохо, а в Финляндии восстановление объёмов производства замедлилось.

Рост розничных продаж соответствовал ожиданиям

Объём розничных продаж в августе увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается магазинов, то здесь чувствуются последствия коронакризиса. Товарооборот промышленных товаров увеличился, прежде всего, в магазинах, торгующих товарами для дома и домашнего хозяйства. Продажи по почте и через интернет продолжали быстро расти. У продуктовых магазинов выручка от продаж увеличилась на 2%. Отсутствие туристов выразилось в плохих продажах одежды и обуви в универмагах.

Если на коронавирусном фронте не будет серьёзных негативных сюрпризов, то в ближайшие месяцы розничные продажи продолжат расти. Ожидания как потребителей, так и торговцев в отношении будущего стали более позитивными. Стабильная ситуация на рынке труда вселяет в людей чувство уверенности. Безработица сохраняется на уровне 8% даже после прекращения действия мер по компенсации заработной платы.

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