Коронакризис спутал карты тройке лидеров рынка фаст-фуда

Самыми важными последствиями коронакризиса для отрасли стали появление на рынке новых брендов и изменения в поведении потребителей. Значительно вырос интерес потребителей к цифровым решениям, которые считают существенными для сектора быстрого питания 53 % жителей Эстонии, что на 13 % больше, чем год назад. Вторым сюрпризом 2020 года стала доставка еды на дом, которую сейчас считают важной 47 % населения (на 14 % больше, чем в прошлом году).

Изменение позиций населения тоже отражается на потребительском поведении: если раньше почти каждый второй заказывал еду у прилавка, то за год эта доля снизилась до трети, и одновременно возросла активность использования мобильных приложений (17 %), drive-in (16 %) и доставки (9 % респондентов).

К концу 2020 года 29 % жителей Эстонии заказывали доставку еды из ресторанов быстрого питания по крайней мере раз в месяц. Это на 12 % больше, чем годом ранее.

Однако потребительские критерии выбора заведения быстрого питания не изменились: 91–92 % респондентов считают первоочередным вкус и правильную кулинарную обработку блюд, около 80% — качество сырья и доступные цены.

При этом жители Эстонии выражают четкую поддержку экологической деятельности ресторанов быстрого питания: 89 % респондентов считают, что действующие на рынке компании должны применять принципы ответственного производства и потребления, 58 % считают важной переработку отходов.

По словам Иевы Салмела, директора по развитию компании Hesburger, которая выступала заказчиком исследования, прошедший год был полон сюрпризов и поставил компанию перед рядом серьезных вызовов. Основным направлением работы стала организация функционирования сети ресторанов в условиях пандемии, с учетом безопасности сотрудников и клиентов.

”Мы смогли быстро адаптироваться и, поскольку у нас было работающее мобильное приложение, многие клиенты сразу на него переключились”, –подтвердила Салмела. Согласно опросу, половина жителей Эстонии в возрасте от 15 до 49 лет знает о существовании мобильного приложения Hesburger, и 75% из них пользовались приложением.