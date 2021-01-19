Коронакризис спутал карты тройке лидеров рынка фаст-фуда

В секторе быстрого питания царит жесткая конкуренция, но при этом много игроков, хотя тройка лидеров оставалась неизменной на протяжении многих лет. Hesburger (84 %) и McDonalds (82 %) на протяжении десятилетий остаются самыми известными у нас брендами, а KFC и Burger King (32–34 %) вышли на наш рынок значительно позднее. Сеть Subway, в прошлом году разделившая третье место, теперь опустилась на пятое (18 %).
Самыми важными последствиями коронакризиса для отрасли стали появление на рынке новых брендов и изменения в поведении потребителей. Значительно вырос интерес потребителей к цифровым решениям, которые считают существенными для сектора быстрого питания 53 % жителей Эстонии, что на 13 % больше, чем год назад. Вторым сюрпризом 2020 года стала доставка еды на дом, которую сейчас считают важной 47 % населения (на 14 % больше, чем в прошлом году).
Изменение позиций населения тоже отражается на потребительском поведении: если раньше почти каждый второй заказывал еду у прилавка, то за год эта доля снизилась до трети, и одновременно возросла активность использования мобильных приложений (17 %), drive-in (16 %) и доставки (9 % респондентов).
К концу 2020 года 29 % жителей Эстонии заказывали доставку еды из ресторанов быстрого питания по крайней мере раз в месяц. Это на 12 % больше, чем годом ранее.
Однако потребительские критерии выбора заведения быстрого питания не изменились: 91–92 % респондентов считают первоочередным вкус и правильную кулинарную обработку блюд, около 80% — качество сырья и доступные цены.
При этом жители Эстонии выражают четкую поддержку экологической деятельности ресторанов быстрого питания: 89 % респондентов считают, что действующие на рынке компании должны применять принципы ответственного производства и потребления, 58 % считают важной переработку отходов.
По словам Иевы Салмела, директора по развитию компании Hesburger, которая выступала заказчиком исследования, прошедший год был полон сюрпризов и поставил компанию перед рядом серьезных вызовов. Основным направлением работы стала организация функционирования сети ресторанов в условиях пандемии, с учетом безопасности сотрудников и клиентов.
”Мы смогли быстро адаптироваться и, поскольку у нас было работающее мобильное приложение, многие клиенты сразу на него переключились”, –подтвердила Салмела. Согласно опросу, половина жителей Эстонии в возрасте от 15 до 49 лет знает о существовании мобильного приложения Hesburger, и 75% из них пользовались приложением.
По словам Олави Эйкла, руководителя Socio Uuringukeskus, подобные тенденции наблюдаются во всех государствах Балтийского региона. ”2020 год заставил потребителей активно искать безопасные для здоровья альтернативы, такие как онлайн-заказ еды, доставка на дом и продукты, способные поддержать здоровье в период вспышки вирусных заболеваний. Эти перемены происходили не сразу, и тем не менее в равной степени наблюдаются в среде потребителей Эстонии, Латвии и Литвы”.
В исследовании рассматривался ряд брендов быстрого питания: McDonalds, Hesburger, Circle K, R-kiosk, KFC, Burger King, Subway.
Socio Uuringukeskus проводит исследования рынка фаст-фуда в течение последних одиннадцати лет. Выборка включает 1000 человек в возрасте от 15 до 49 лет, пропорционально представляющих население Эстонии. Исследование проводилось в ноябре 2020 года в форме онлайн-опроса.
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