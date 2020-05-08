Коронакризис привел к резкому сокращению числа нотариальных сделок, но набирает популярность дистанционное заверение

Положительным моментом является то, что запущенная в начале года услуга дистанционного заверения в условиях чрезвычайного положения набирает популярность — в апреле уже каждую десятую сделку совершали путем дистанционного заверения без физического посещения нотариального бюро.

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, сокращение числа нотариальных сделок явно указывает на экономическую неопределенность и влияние введенных ограничений на передвижение. ”В сравнении с прошлым годом, количество сделок в апреле сократилось почти на 40%, но ощутимое снижение имело место даже по сравнению с нынешним мартом, по сравнению с которым было совершено на 27% меньше сделок”, — сказала Саар-Йохансон.

Ожидаемо, важную роль в сокращении общего числа сделок сыграло уменьшение количества сделок с недвижимостью: по сравнению с прошлым годом количество таких сделок сократилось на 34%, и на 17% по сравнению с мартом этого года. ”В то же время влияние объявленного в марте чрезвычайного положения на сделки с недвижимостью в марте было значительно ниже и сократилось в сравнении с мартом 2019 года всего на 9%”, — уточнила Саар-Йохансон.

Уменьшение общего количества сделок все же не ограничивается сделками с недвижимостью, доля которых, разумеется, составляет значительную часть всех нотариальных сделок. ”По сравнению с прошлым годом уменьшилось число практически всех сделок: количество сделок, связанных с учреждением предприятий и участием в них, сократилось почти на 40%, нотариальное оформление завещаний — несколько неожиданно — уменьшилось более чем на 50%, а также было инициировано на 20% меньше производств о наследовании. В сравнении с прошлым годом также было заключено на 40% меньше браков, но при этом на 30% сократилось и число случаев раздела совместной собственности”, — отметила Саар-Йохансон.

Чрезвычайное положение подвергло неожиданному испытанию запущенную в феврале услугу дистанционного заверения, которая позволяет людям осуществлять нотариальные сделки посредством видеосвязи из собственного дома или офиса без необходимости физически посещать нотариальное бюро. ”В начале апреля круг сделок, выполняемых в рамках дистанционного заверения, расширился. В результате такие сделки составили почти десятую часть всех заключенных в апреле сделок”, — сказала Саар Йохансон, добавив, что доля сделок посредством дистанционного заверения, вероятно, могла быть и больше, но многие пока просто не знают о существовании новой услуги.