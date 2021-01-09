Коронакризис обрушил цены на лосось: в начале года падение продолжится

С мая 2021 года из ценового индекса исчезнет влияние понижения акцизов. Холодная погода поддерживает в январе цены на электричество и отопление.
Рост цен на продукты питания остановился еще в декабре, а за год они понизились на 0,2%. Последний раз до этого цены на продукты понижались четыре года назад.
За понижением цен на продукты питания стояла, в первую очередь, свежая рыба. Цена лосося понизилась из-за вызванного коронакризисом уменьшения спроса и удешевления норвежской кроны. Закрытые из-за коронакризиса европейские рестораны и отели раньше потребляли большую часть норвежского экспортного лосося.
Все же аналитики прогнозируют, что в течение 2021 года цены на продукты питания повысятся. Рост цен должен начаться во втором квартале. За год цены должны подняться на 0,9%.
Радует, что согласно прогнозам, рост зарплат будет быстрее роста цен. Swedbank прогнозирует, что средняя зарплата в этом году вырастет на 3,5%.
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