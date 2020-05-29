Коронакризис: часть мер EAS уже исчерпана, еще по двум прием ходатайств вскоре будет завершен. Поторопитесь!
Эстонский Фонд содействия развитию предпринимательства (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus — EAS) завершает 1 июня в 16.00 прием ходатайств в рамках утвержденного правительством плана поддержки малого предпринимательства. 5 июня в 16.00 завершается прием ходатайств на получение кризисной поддержки от предприятий сферы туризма. К сегодняшнему дню решения по ходатайствам приняты на сумму 17,5 млн евро, что составляет половину выделенных средств.
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