Коронакризис: часть мер EAS уже исчерпана, еще по двум прием ходатайств вскоре будет завершен. Поторопитесь!

Всего в EAS поступило свыше 5000 ходатайств. Из них 3600 ходатайств представлены на частичную компенсацию убытков предприятиям малого бизнеса, и остальные 1400 — от фирм туристического сектора.

Согласно решению правительства, компании сферы туризма будут поддержаны суммой в 25 млн евро, а предприятия малого и микро безнеса — 10 миллионами евро.

Ранее EAS завершил прием ходатайств по двум отдельным направлениям (так как бюджет был исчерпан): поддержку туристических аттракционов и поддержку предприятий, ориентированных на развитие туризма на островах.