29.05.2020, 19:32

Коронакризис: часть мер EAS уже исчерпана, еще по двум прием ходатайств вскоре будет завершен. Поторопитесь!


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EASFoto: Ilmar Saabas

Эстонский Фонд содействия развитию предпринимательства (Ettevõtluse Arendamise SihtasutusEAS) завершает 1 июня в 16.00 прием ходатайств в рамках утвержденного правительством плана поддержки малого предпринимательства. 5 июня в 16.00 завершается прием ходатайств на получение кризисной поддержки от предприятий сферы туризма. К сегодняшнему дню решения по ходатайствам приняты на сумму 17,5 млн евро, что составляет половину выделенных средств.

Всего в EAS поступило свыше 5000 ходатайств. Из них 3600 ходатайств представлены на частичную компенсацию убытков предприятиям малого бизнеса, и остальные 1400 — от фирм туристического сектора.

Согласно решению правительства, компании сферы туризма будут поддержаны суммой в 25 млн евро, а предприятия малого и микро безнеса — 10 миллионами евро.

Ранее EAS завершил прием ходатайств по двум отдельным направлениям (так как бюджет был исчерпан): поддержку туристических аттракционов и поддержку предприятий, ориентированных на развитие туризма на островах.

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