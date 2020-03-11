Коробейник: привлечение инвестиций в стартапы станет проще

С момента вступления в силу закона для привлечения инвестиций всем участникам сделки больше не нужно будет являться к нотариусу в одно время. Достаточно, чтобы все владельцы фирмы были согласны с упрощённой формой сделки, а уставной капитал предприятия составлял бы минимум 10 000 евро.

”Закон поможет решить проблему, на которую неоднократно указывали собственники стартапов. У стартапа могут быть десятки совладельцев, в их числе — и зарубежные инвесторы. До сих пор для привлечения инвестиций все собственники стартапов должны были явиться в одно время к определенному нотариусу, что было довольно проблематично”, — отметил член парламентской правовой комиссии, заместитель председателя фракции центристов в парламенте Андрей Коробейник.

По словам Коробейника, принятие данного закона стало значительным шагом для повышения конкурентоспособности эстонской экономики и, в частности, бизнеса. Он добавил, что похожие правила действуют во многих странах — в том числе, в Финляндии, Латвии, Англии и США. Коробейник отметил, что Эстония до сих пор была известна своими стартапами, однако именно из-за сложности привлечения инвестиций многие предприятия были вынуждены переезжать за границу.

На разработку законопроекта ушло более полугода. Первый вариант был разработан в парламентской правовой комиссии. Похожий, однако более консервативный законопроект, был представлен правительством. Конечным результатом стал компромисс в виде принятого сегодня закона.

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