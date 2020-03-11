11.03.2020, 11:30

Коробейник: привлечение инвестиций в стартапы станет проще


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Keskfraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik kavatseb hääletada reformi tühistamise vastu. „Pigem teeks valusa reformi kiirelt ära,” arvas Korobeinik.
Foto: Priit Simson

Парламент принял вчера в третьем чтении законопроект об изменениях в коммерческом кодексе, законе о нотариальном удостоверении и законе о плате за услуги нотариуса. Основная цель инициативы — упростить привлечение инвестиций в эстонские стартапы.

С момента вступления в силу закона для привлечения инвестиций всем участникам сделки больше не нужно будет являться к нотариусу в одно время. Достаточно, чтобы все владельцы фирмы были согласны с упрощённой формой сделки, а уставной капитал предприятия составлял бы минимум 10 000 евро.

”Закон поможет решить проблему, на которую неоднократно указывали собственники стартапов. У стартапа могут быть десятки совладельцев, в их числе — и зарубежные инвесторы. До сих пор для привлечения инвестиций все собственники стартапов должны были явиться в одно время к определенному нотариусу, что было довольно проблематично”, — отметил член парламентской правовой комиссии, заместитель председателя фракции центристов в парламенте Андрей Коробейник.

По словам Коробейника, принятие данного закона стало значительным шагом для повышения конкурентоспособности эстонской экономики и, в частности, бизнеса. Он добавил, что похожие правила действуют во многих странах — в том числе, в Финляндии, Латвии, Англии и США. Коробейник отметил, что Эстония до сих пор была известна своими стартапами, однако именно из-за сложности привлечения инвестиций многие предприятия были вынуждены переезжать за границу.

На разработку законопроекта ушло более полугода. Первый вариант был разработан в парламентской правовой комиссии. Похожий, однако более консервативный законопроект, был представлен правительством. Конечным результатом стал компромисс в виде принятого сегодня закона.
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