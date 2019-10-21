Коробейник: эстонское правовое поле несовершенно. Несколько успешных фирм уже хотят переехать в Латвию

”Несколько успешных эстонских фирм уже планируют переехать за границу, потому что эстонские регуляции существенно отстают от соседских. И переехать не в Америку или Англию, а в Латвию”, — сказал Коробейник в утренней программе Äripäev.

Например, сейчас при привлечении иностранного капитала и расширении состава собственников сделку следует оформить у нотариуса, что затруднительно. Представители стартапов предложили изменить этот порядок, и правовая комиссия уже подготовила соответствующую поправку. ”Это предназначено прежде всего для тех, кто имеет пайщиков за границей. В некоторых случаях собрать всех представителей в одно время в одном месте очень сложно. Это существенно облегчило бы стартапам жизнь”, — отметил Коробейник.

По его словам, во многих странах порядок намного проще. ”Эстония неизбежно конкурирует с соседями, и сегодня мы в этой конкуренции явно проигрываем”, — добавил эксперт.

Пока против поправки выступали нотариусы. По их мнению, это увеличит правовую незащищенность, приведет к росту юридических расходов предприятий и предоставит возможности для ”захвата” фирм. Также против выступает партия Isamaa, в чьих руках находится портфель министра юстиции.