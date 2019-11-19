Коробейник: целью пересмотра налоговой системы не может быть повышение налогов

Андрей Коробейник отметил, что при уменьшении налогов на рабочую силу у Эстонии появится возможность обсудить другие налоги — так, чтобы налоговое бремя в итоге не увеличилось, и налоговая система по-прежнему оставалась прозрачной и справедливой. В частности, налог на цифровые услуги, налог на недвижимость, налог на загрязнение окружающей среды, который будет стимулировать людей исходить из экологических соображений как при покупке нового автомобиля, так и при постройке нового предприятия.
”Наша цель в итоге — уменьшение неравенства в обществе. Но для этого есть два пути. Если мы будем наказывать людей за большие доходы, то у нас будет меньше богатых. Если же, напротив, мы сумеем привлечь в Эстонию инвесторов и высокооплачиваемых специалистов, то у нас будет меньше бедных. Именно второй подход сработал в Эстонии в прошлом и, я уверен, поможет нам и в будущем, но для этого нужна определённая политическая смелость и отказ от популизма”, — отметил Андрей Коробейник.
Сегодня по инициативе Центристской партии парламенте в качестве вопроса государственной важности прошло обсуждение темы налогообложения и возможных ее изменений в будущем. С докладами помимо председателя парламентской фракции центристов Керсти Сарапуу, выступили вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров и предприниматель Индрек Нейвельт. В дискуссии по итогам обсуждения от фракции центристов выступил Андрей Коробейник.
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