Коробейник: целью пересмотра налоговой системы не может быть повышение налогов

Коробейник отметил, что сегодня на конкурентоспособность местных предприятий негативное влияние оказывают высокие налоги на рабочую силу. И здесь, по его мнению, необходимо снова вернуться к вопросу установления потолка социального налога. По его словам, потолок социального налога поможет вернуть высокооплачиваемые рабочие места обратно в Эстонию и стимулирует предпринимателей выплачивать себе большую зарплату.

По словам Коробейника, налоговая реформа не означает автоматического повышения налогов. Это может быть и игра с нулевой суммой или даже необходимость сперва сделать определенные затраты из госбюджета, которые в будущем помогут экономике расти быстрее. Он отметил, что сегодняшняя дискуссия об изменении налоговой системы в средствах массовой информации сводится к тому, что ”центристы приступили к обсуждению повышения налогов”.

”Налоговая система — механизм чрезвычайно сложный. И далеко не всегда повышение какого-либо налога влечет за собой увеличение поступлений в госбюджет, а снижение ставки налога — сокращение поступлений. Например, в результате существенного повышения алкогольного акциза государство потеряло деньги, а от упразднения подоходного налога для предприятий, напротив — выиграло, хотя на первый взгляд это могло бы показаться странным”, — пояснил он.