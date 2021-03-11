Конторы Swedbank в период ограничений останутся открытыми, но порядок обслуживания изменится

Если, например, клиент прибыл раньше забронированного времени, а клиент-менеджер не освободился, то своей очереди нужно ждать за пределами банковской конторы, то есть на территории торгового центра или на улице.

”Мы просим наших клиентов в нынешней ситуации тщательно обдумать необходимость визита в представительство банка, и по возможности пользоваться электронными каналами. Работники банка будут рады по телефону помочь тем, кто имеет доступ к интернет-банку, но нуждается в консультации при его использовании. Однако если возникнет неизбежная необходимость прийти в банковскую контору, пожалуйста, входите в зал в одиночку. Со спутником или сопровождающим можно входить только в тех случаях, когда это неизбежно. Мы просим клиентов входить в офис в маске, если клиенту сложно носить маску по состоянию здоровья, то с визором (маской-экраном)”, — сказала руководитель сети контор Swedbank в Эстонии Аге Петтер.

Забронировать встречу в банковской конторе можно в приложении, в интернет-банке и по телефону.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!