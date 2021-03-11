11.03.2021, 12:25

Конторы Swedbank в период ограничений останутся открытыми, но порядок обслуживания изменится


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Swedbank
SwedbankFoto: Kretel Kuusk

С сегодняшнего дня конторы Swedbank обслуживают клиентов при более строгих ограничениях. Обслуживание — только по предварительной записи. Поскольку с сегодняшнего дня действует 25%-ное ограничение на заполнение помещений, в зал банка допускаются только обслуживаемые клиенты.

Если, например, клиент прибыл раньше забронированного времени, а клиент-менеджер не освободился, то своей очереди нужно ждать за пределами банковской конторы, то есть на территории торгового центра или на улице.

”Мы просим наших клиентов в нынешней ситуации тщательно обдумать необходимость визита в представительство банка, и по возможности пользоваться электронными каналами. Работники банка будут рады по телефону помочь тем, кто имеет доступ к интернет-банку, но нуждается в консультации при его использовании. Однако если возникнет неизбежная необходимость прийти в банковскую контору, пожалуйста, входите в зал в одиночку. Со спутником или сопровождающим можно входить только в тех случаях, когда это неизбежно. Мы просим клиентов входить в офис в маске, если клиенту сложно носить маску по состоянию здоровья, то с визором (маской-экраном)”, — сказала руководитель сети контор Swedbank в Эстонии Аге Петтер.

Забронировать встречу в банковской конторе можно в приложении, в интернет-банке и по телефону.

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