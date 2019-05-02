Консультант по питанию Rimi: многие жители Эстонии имеют сахарную зависимость

Катри Мерисалу призывает также воздерживаться от искусственных подсластителей: ”Возможно, что синтетические подсластители вызывают аппетит, подготавливая организм к приему пищи, но, к сожалению, сладкий вкус без калорий не уменьшает чувство голода. Если из еды не получено достаточное количество калорий, то голод быстро вернется, и в конечном итоге человек съест больше, чем нужно. Кроме того, искусственные подсластители не использовались достаточно долго для того, чтобы изучить, какое влияние они оказывают на организм в долгосрочной перспективе. Если вы хотите есть синтетические сладости, то нужно потреблять их в маленьких количествах и по возможности делать остальное меню максимально разнообразным. Также в этом случае нужно делать паузы и не пропускать медицинские осмотры”.

Консультант по питанию советует предпочитать продукты с натуральным сахаром синтетическим, при этом стоит следить, чтобы объемы не превышали дневную норму калорий. ”Полученная от добавленного сахара энергия не должна превышать 10% от всей дневной нормы калорий — такие рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения. Это существенно снизит лишний вес, а также уменьшит количество проблем со здоровьем и зубами. Если же потребление сахара составляет менее 5% (в среднем менее 25 г или 6 чайных ложек в день), это считается еще более полезным”, — рассказала Катри Мерисалу.

”Я рада, что большое количество производителей продуктов в Эстонии присоединились к соглашению о добрых намерениях, откликнувшись на призыв Всемирной организации здравоохранения и Европейской комиссии снизить объем добавленного сахара к 2020-му году еще на 10%, и к 2025-му году на 15% (по сравнению с 2015-м годом) — я надеюсь, что в долгосрочной перспективе эта инициатива будет очень полезна для здоровья населению Эстонии”, — добавила Катри Мерисалу.

Факты о добавленном сахаре:

- Добавленный сахар не содержит необходимых питательных веществ и портит зубы.

- Добавленный сахар содержит большое количество фруктозы, которая может оказывать влияние на печень.

- Перегрузка печени фруктозой может вызвать ожирение этого органа.

- Сахар может вызвать инсулинорезистентность, которая способствует возникновению метаболического синдрома и диабета. Инсулинорезистентность в свою очередь усугубляет диабет второго типа.

- Сахар может способствовать возникновению рака.

- Из-за своего уникального воздействия на гормональную систему и мозговую деятельность сахар способствует возникновению ожирения.

- Сахар вызывает выброс большого количества дофамина в мозгу, вызывая зависимость.

- Излишний сахар в пище и несбалансированное питание негативно влияют на уровень сахара в крови, что вызывает колебания настроения.

- Сахар — это основная причина излишнего веса как у детей, так и у взрослых.

- Сахар повышает уровень холестерина и является причиной сердечных заболеваний.