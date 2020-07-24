Консультант о скором истечении срока давности тысяч долгов: для многих это будет недоступным решением

"По данным Министерства юстиции в апреле 2021 года истекает 85 000 частно-юридических требований по исполнительным документам. Для того, чтобы признать требование просроченным, у должника есть право представить в суд иск о признании принудительного взыскания недопустимым.

Это решение для должников является юридически сложным и дорогим. Поэтому есть опасность, что упомянутое производство будет для многих должников недоступно или в суд будут поступать много заявлений, которые не отвечают требованиям процессуального законодательства, для разрешения которых суд должен будет до начала производства принимать несколько постановлений. Также очень вероятно, что многие должники будут подавать в суд ходатайства о государственной юридической помощи. Тем самым увеличится рабочая нагрузка не только на суды, но и объем юридической помощи.

Многие жители Эстонии учли то обстоятельство, что их частно-юридические требования скоро истекут и поэтому, к примеру, не стали представлять в суд заявления о банкротстве как частное лицо.

Если сопутствующие истечению срока давности узкие места не будут разрешены, то это в итоге будет означать большую нагрузку на суды, затяжку сроков производства и дополнительные расходы на государственную помощь или дополнительные расходы для самоуправлений на услугу консультации по долгам", — предупредила Теэле Талк-Кыдар.

Как уже сообщалось, весной следующего года истекает срок давности примерно 85 000 долговых обязательств. Предполагается, что осенью Министерство юстиции представит свои предложения по оптимизации процесса, однако базовый принцип останется: в случае разногласий между должником и кредитодателем относительно срока давности долга следует обращаться в суд.