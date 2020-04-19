КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА | Коронакризис: когда работодатель может урезать зарплаты работников?

По словам адвоката, уважительные причины для снижения зарплаты в одностороннем порядке касаются лишь тех работодателей, кто, во-первых, не может предоставить работнику условленный объем работы по независящим от него непредвиденным экономическим причинам. Например, распространение коронавируса и его влияние на экономику. Во-вторых, выплата условленной заработной платы неоправданно обременительна для работодателя.
Адвокат подчеркнула, что снижение зарплаты предполагает одновременное выполнение обоих условий и лишь одного из них недостаточно.
Временно в одностороннем порядке можно сократить зарплату в таких непредвиденных ситуациях как, например, резкий спад объема сделок в связи с коронавирусом, банкротство важного партнера или необходимость снизить объемы производства в связи с нехваткой средств.
Что нужно помнить при сокращении зарплаты
Перед уменьшением зарплаты работодатель должен предложить работнику другую работу, но тот не обязан соглашаться.
Об уменьшении заработной платы работников необходимо уведомить по меньшей мере за 14 дней, а работник должен представить свое мнение насчет этого в течение 7 дней.
Уменьшить заработную плату можно на срок до трех месяцев в течение 12-месячного периода до разумного размера, но не ниже минимальной зарплаты.
У работника есть право отказаться выполнять работу пропорционально снижению зарплаты.
Если работник не согласен с урезанием зарплаты, то он может отказаться от трудового договора, предварительно уведомив об этом работодателя за пять дней. При этом работодатель обязан выплатить ему компенсацию, как при сокращении.
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