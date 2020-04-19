КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА | Коронакризис: когда работодатель может урезать зарплаты работников?

Адвокат бюро Hedman Partners Кристель Таэл-Саме подчеркнула, что и в кризис сокращение зарплат или отправление работников в неоплачиваемый отпуск требует соглашения сторон. “Прежде чем сокращать зарплаты, работодатель должен убедиться, что в связи с изменившимися условиями работникам невозможно предоставить другие обязанности или возможность удалённой работы”, - пояснила адвокат.

Если условленный объем работы сохраняется, то согласно Закону о трудовом договоре, оснований для урезания заработной платы нет. В таком случае работодатель может попробовать обсудить урезание зарплаты с работниками и прийти к соглашению. Однако надо учитывать, что если работодатель урезал зарплату, то у работника есть право отказаться выполнять работу пропорционально снижению зарплаты. Если же сотрудник переходит на удаленную работу, то работодатель обязан продолжать платить ему зарплату, так как работник по прежнему выполняет свои обязанности.

“Работодатель может договориться с сотрудниками о временном выполнении других обязанностей. Например, работников офиса можно привлечь к работе на складе. Если же занятость значительно снижается, то стороны могут договориться и о снижении зарплаты”, - привела пример Кристель Таэл-Саме.

Адвокат подчеркнула, что закон о трудовом договоре не предусматривает временное сокращение работников или их отправку в принудительный отпуск. Отправить работника в неоплачиваемый отпуск можно лишь по соглашению обоих сторон, то есть для этого необходимо согласие работника.

Если же работник готов выйти на работу, а работодатель этого не хочет, и стороны не смогли договориться об отпуске или изменениях в работе, то работодатель обязан платить работнику среднюю зарплату. “По закону работодатель обязан платить зарплату работнику если он трудоспособен и готов выполнять работу даже в том случае, если работодатель больше не может предложить работникам прежний объем работы”, - пояснила адвокат бюро Hedman Partners Кристель Таэл-Саме.

В исключительных случаях работодатель может понизить зарплату