Консенсус достигнут: правительство выделит госпомощь для Nordica

В четверг правительство обсудило увеличение акционерного капитала предприятия Nordica на 22 млн евро и выдачу ему кредита на сумму 8 млн евро, и по словам министра экономики Таави Ааса, утвердит выделение средств на этой неделе, пишет rus.err.
В августе Европейская комиссия разрешила правительству Эстонии поддержать Nordica 30 миллионами евро, чтобы помочь ей справиться с вызванными коронавирусом трудностями.
Государство планирует достичь соглашения с бывшими работниками Estonian Air и получить от LOT 1,7 млн евро
По словам министра финансов Мартина Хельме, государство должно найти способ достичь договоренности с бывшими работниками Estonian Air вне судебного разбирательства.
Хельме также добавил, что принятие решения в отношении Nordica затянулось, поскольку не были завершены переговоры с LOT.
"Мы добились ясности в этом вопросе, нам удалось достичь компромисса. Не мы выкупимполяков, а поляки выплатят нам 1,7 млн евро в соответствии с соглашением", — пояснил он.
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