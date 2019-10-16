Конкурсы, семинары и тысячи участников: на подходе Таллиннская продовольственная ярмарка

Можно будет принять участие в нескольких увлекательных семинарах, один из которых посвящен продовольственной торговле, а другой – сектору HoReCa. Дополнительно в первый день ярмарки пройдет юбилейная конференция Союза производителей хлебобулочных изделий Эстонии «Настоящее и будущее ржаного хлеба», в четверг – совместная конференция Союза производителей пищевых продуктов Эстонии на тему «Изменения прокладывают путь», а в последний день ярмарки – информационный день для поставщиков питания в школы и детские сады.
Для участия в семинарах и конференциях необходима предварительная регистрация. С программой можно ознакомиться здесь: http://www.profexpo.ee/foodfair/programm/tff19-programm/
В дополнение к предприятиям Эстонии в ярмарке участвуют фирмы из Латвии, Литвы, Финляндии, Дании, Швеции, Италии. На стендах посредников и представителей можно найти продукцию со всего мира.
В очередной, 27-й продовольственной ярмарке принимают участие около 200 компаний, ожидается более 7000 лидеров сферы питания, ключевых лиц и новичков в данной области. Таллиннская продовольственная ярмарка нацелена только на бизнес-гостей, специалистов продовольственной сферы. Profexpo OÜ является организатором продовольственных ярмарок с 1993 года.
Ярмарка открыта:
Среда, 23 октября, 10:00-17:00
Четверг, 24 октября, 10:00-17:00
Пятница, 25 октября, 10:00-17:00
Для всех гостей вход стоит 18€.
Вход на ярмарку с 18 лет.
Таллиннская продовольственная ярмарка пройдет в Выставочном павильоне Эстонии, по адресу Pirita tee 28.
Дополнительная информация:
http://www.profexpo.ee/foodfair/
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