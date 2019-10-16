Конкурсы, семинары и тысячи участников: на подходе Таллиннская продовольственная ярмарка

«Таллиннская продовольственная ярмарка пройдет уже в 27-й раз и можно смело утверждать, что на следующей неделе все ключевые предприятия и представители продовольственной сферы примут участие в трехдневной ярмарке, – сказал главный организатор ярмарки Тийт Сарв. – Помимо целого множества экспонатов в этом году мы удивим новшествами: отдельно будут представлены поставщики инновативных технологических решений, а также гостей ждет много нового из области напитков».

В рамках ярмарки пройдут и конкурсы для поваров. В 25-й раз выяснится обладатель титула «Повар года Эстонии»; за титул «Молодой повар-2019» года будут бороться 12 учеников профессиональных учебных заведений.

Дополнительно будет объявлена «Кулинарная книга-2019». Также пройдет конкурс тортов, посвященный 30-му дню рождения Союза производителей хлебобулочных изделий Эстонии. На третий день ярмарки будут оцениваться рождественские товары этого года.