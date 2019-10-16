16.10.2019, 07:15

Конкурсы, семинары и тысячи участников: на подходе Таллиннская продовольственная ярмарка


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Конкурсы, семинары и тысячи участников: на подходе Таллиннская продовольственная ярмарка
Profexpo OÜ

с 23 по 25 октября пройдет очередная Таллиннская продовольственная ярмарка, которая соберет тысячи представителей пищевой промышленности Эстонии, предприятий общественного питания, гостиничного бизнеса, предприятий розничной торговли и посредников, а также профессионалов сферы питания соседних стран. Помимо многочисленных экспозиций, участников ждут множество важных конкурсов и интересных семинаров.

«Таллиннская продовольственная ярмарка пройдет уже в 27-й раз и можно смело утверждать, что на следующей неделе все ключевые предприятия и представители продовольственной сферы примут участие в трехдневной ярмарке, – сказал главный организатор ярмарки Тийт Сарв. – Помимо целого множества экспонатов в этом году мы удивим новшествами: отдельно будут представлены поставщики инновативных технологических решений, а также гостей ждет много нового из области напитков».

В рамках ярмарки пройдут и конкурсы для поваров. В 25-й раз выяснится обладатель титула «Повар года Эстонии»; за титул «Молодой повар-2019» года будут бороться 12 учеников профессиональных учебных заведений.

Дополнительно будет объявлена «Кулинарная книга-2019». Также пройдет конкурс тортов, посвященный 30-му дню рождения Союза производителей хлебобулочных изделий Эстонии. На третий день ярмарки будут оцениваться рождественские товары этого года.

Можно будет принять участие в нескольких увлекательных семинарах, один из которых посвящен продовольственной торговле, а другой – сектору HoReCa. Дополнительно в первый день ярмарки пройдет юбилейная конференция Союза производителей хлебобулочных изделий Эстонии «Настоящее и будущее ржаного хлеба», в четверг – совместная конференция Союза производителей пищевых продуктов Эстонии на тему «Изменения прокладывают путь», а в последний день ярмарки – информационный день для поставщиков питания в школы и детские сады.
Для участия в семинарах и конференциях необходима предварительная регистрация. С программой можно ознакомиться здесь: http://www.profexpo.ee/foodfair/programm/tff19-programm/

В дополнение к предприятиям Эстонии в ярмарке участвуют фирмы из Латвии, Литвы, Финляндии, Дании, Швеции, Италии. На стендах посредников и представителей можно найти продукцию со всего мира.

В очередной, 27-й продовольственной ярмарке принимают участие около 200 компаний, ожидается более 7000 лидеров сферы питания, ключевых лиц и новичков в данной области. Таллиннская продовольственная ярмарка нацелена только на бизнес-гостей, специалистов продовольственной сферы. Profexpo OÜ является организатором продовольственных ярмарок с 1993 года.

Ярмарка открыта:

Среда, 23 октября, 10:00-17:00
Четверг, 24 октября, 10:00-17:00
Пятница, 25 октября, 10:00-17:00

Для всех гостей вход стоит 18€.
Вход на ярмарку с 18 лет.
Таллиннская продовольственная ярмарка пройдет в Выставочном павильоне Эстонии, по адресу Pirita tee 28.

Дополнительная информация:
http://www.profexpo.ee/foodfair/

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