Конкурс идей Eesti Energia: результаты превзошли все ожидания

”Цель конкурса идей ”Enefit Idea Hub — The Pitch” — превратить меняющие мир идеи в работающий бизнес и перенести энергетические решения будущего в сегодняшний день. Мне очень приятно, что заметная часть идей свела эти две цели воедино и значительный вклад внесли наши местные рынки. Были предложены решения как очень конкретным локальным проблемам, так и глобальным вызовам, — сказал Вальс. — Я с интересом жду, как идеи будут развиваться в ближайшие месяцы в результате сотрудничества их авторов и наших экспертов, потому что кое-что из предложенного имеет коммерческий потенциал и в случае реализации решило бы реальные проблемы.

Больше всего идей, 149, поступило из Эстонии. Из Польши — 20, из Латвии и Литвы по 15, из Финляндии и Швеции — по 6. На Pitch обратили внимание и на международном уровне: из-за пределов домашних рынков Eesti Energia прислали 11 идей, в том числе из Германии, Соединенных Штатов и Шри-Ланки. Среди полуфиналистов 21 идея из Эстонии, по 4 из Латвии и Литвы и одна из Швеции и Финляндии. В 2018 году было представлено в общей сложности 100 идей, из них 14 с домашних рынков Eesti Energia.

30 полуфиналистов будут защищать свои идеи 28 ноября, после чего будут выбраны 10 сильнейших. Финалисты попадут в менторскую программу ”Enefit Idea Hub”, где их идеи им помогут развить 16 специалистов высшего уровня в области энергетики. Победители конкурса с призовым фондом в 30 000 евро определятся 21 января.

В жюри полуфинала Pitch входят председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер, коммерческий и ИТ-директор предприятия Агнес Рооз, председатель правления Elektrilevi Яанус Тисвенд, исполнительный директор Эстонской сети бизнес-ангелов Ану Окс и основатель Ampler Bikes Ардо Каурит.