Конкурс: 1000 евро на полезный проект — успейте подать заявку!

"Мы хотим помочь тем, кто разделяет наши ценности. Тем, кто в это непростое время начинает свой проект или нуждается в поддержке", — пишут организаторы конкурса.

Условия участия:

• У тебя есть идея или ты уже работаешь над полезным проектом

• И твоя цель — не просто заработать денег, но и сделать мир немного лучше.

Расскажи Paprika о своем проекте, бизнесе или начинании, участвуй в голосовании и получи 1000 евро на развитие своего проекта, место на курсе ”Специалист по Интернет-маркетингу” или один из призов от наших партнеров!

Между всеми участниками будут разыграны следующие призы:

1. Место на январском курсе ”Специалист по интернет-маркетингу”, стоимостью 1590 евро. Чувствуете, что для рывка Вам не хватает знаний по маркетингу? Тогда Вам к нам! Лучшие тренеры-практики, увлекательные занятия, вдохновляющая атмосфера и команда единомышленников ждут Вас!

2. 1000 евро на поддержку проекта выпускника или ученика Школы Полезного маркетинга Paprika. Учитесь или прошли обучение в Паприке? Отлично! Поделитесь своим проектом, и, возможно, мы поддержим именно его!

3. 1000 евро на поддержку проекта в открытой номинации. То есть, участвовать могут совершенно все, а не только ученики Школы Полезного маркетинга Paprika. Неважно, представляете ли Вы НКО или бизнес — организацию, главное, чтобы Ваш проект имел социальную цель.

4. SEO-анализ + консультация от нашего партнера, дигитального агентства IMPACT 80/20 — Äri Digitaliseerimine & Digiturundus стоимостью 450 евро. Сотрудница этого агентства — Maarja Tiho — преподает в Paprika основы дигитального маркетинга.

5. Персональная 2-часовая консультация на тему ”Аудит навыков продаж” стоимостью 400 евро от Константин Григоренко, торгового представителя компании Avigilon Motorola Solutions в 7 странах. В Paprika Константин преподает оффлайн — продажи.

6. Консультация, настройка или ведение Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager или Facebook от нашего партнера, дигитального агентства Geeks, стоимостью 300 евро. Руководитель Geeks — Roland Oskar — преподает в Paprika Google Ads.

7. Аудит сайта или разработка логотипа (на выбор) стоимостью 190 евро от веб-агентства UX Genius и его руководителя Vladislav Kalju. В Paprika Владислав преподает Wordpress и создание онлайн-магазинов на платформе WooCommerce.

8. Визитки, флаеры, стикеры, баннеры, наклейки на витрину/дверь/стену/ машину/окно или любая другая печатная продукция стоимостью 100 евро, а также в случае необходимости бесплатная консультация дизайнера от команды Decords, которой руководит Andrei Koltsin. А в Paprika Андрей преподает продвижение на маркетплейсах Amazon, eBay, Etsy и Alibaba.

9. 2-часовая комплексная консультация по контент-стратегии для социальных сетей от королевы контента — Ксения Малкки и ее агентства Malkki Media стоимостью 95 евро. Ксения преподает в Paprika копирайтинг во всех его проявлениях.

10. 3-часовая консультация по продвижению в Instagram стоимостью 80 евро от Полина Юрченко, супер — специалиста и нашего Instagram -тренера.

11. 2-часовая консультация по настройке рекламы Google Ads стоимостью 80 евро от @Darya Platonova, сертифицированного специалиста Google и нашего тренера по настройке рекламы в Google.