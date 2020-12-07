Конкурс: 1000 евро на полезный проект — успейте подать заявку!
Школа Полезного Маркетинга Paprika разыгрывает 1000 евро на реализацию вашего проекта и другие призы. Подать заявку можно до 13 декабря.
Школа Полезного Маркетинга Paprika разыгрывает 1000 евро на реализацию вашего проекта и другие призы. Подать заявку можно до 13 декабря.
"Мы хотим помочь тем, кто разделяет наши ценности. Тем, кто в это непростое время начинает свой проект или нуждается в поддержке", — пишут организаторы конкурса.
Условия участия:
• У тебя есть идея или ты уже работаешь над полезным проектом
• И твоя цель — не просто заработать денег, но и сделать мир немного лучше.
Расскажи Paprika о своем проекте, бизнесе или начинании, участвуй в голосовании и получи 1000 евро на развитие своего проекта, место на курсе ”Специалист по Интернет-маркетингу” или один из призов от наших партнеров!
Между всеми участниками будут разыграны следующие призы:
1. Место на январском курсе ”Специалист по интернет-маркетингу”, стоимостью 1590 евро. Чувствуете, что для рывка Вам не хватает знаний по маркетингу? Тогда Вам к нам! Лучшие тренеры-практики, увлекательные занятия, вдохновляющая атмосфера и команда единомышленников ждут Вас!
2. 1000 евро на поддержку проекта выпускника или ученика Школы Полезного маркетинга Paprika. Учитесь или прошли обучение в Паприке? Отлично! Поделитесь своим проектом, и, возможно, мы поддержим именно его!
3. 1000 евро на поддержку проекта в открытой номинации. То есть, участвовать могут совершенно все, а не только ученики Школы Полезного маркетинга Paprika. Неважно, представляете ли Вы НКО или бизнес — организацию, главное, чтобы Ваш проект имел социальную цель.
4. SEO-анализ + консультация от нашего партнера, дигитального агентства IMPACT 80/20 — Äri Digitaliseerimine & Digiturundus стоимостью 450 евро. Сотрудница этого агентства — Maarja Tiho — преподает в Paprika основы дигитального маркетинга.
5. Персональная 2-часовая консультация на тему ”Аудит навыков продаж” стоимостью 400 евро от Константин Григоренко, торгового представителя компании Avigilon Motorola Solutions в 7 странах. В Paprika Константин преподает оффлайн — продажи.
6. Консультация, настройка или ведение Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager или Facebook от нашего партнера, дигитального агентства Geeks, стоимостью 300 евро. Руководитель Geeks — Roland Oskar — преподает в Paprika Google Ads.
7. Аудит сайта или разработка логотипа (на выбор) стоимостью 190 евро от веб-агентства UX Genius и его руководителя Vladislav Kalju. В Paprika Владислав преподает Wordpress и создание онлайн-магазинов на платформе WooCommerce.
8. Визитки, флаеры, стикеры, баннеры, наклейки на витрину/дверь/стену/ машину/окно или любая другая печатная продукция стоимостью 100 евро, а также в случае необходимости бесплатная консультация дизайнера от команды Decords, которой руководит Andrei Koltsin. А в Paprika Андрей преподает продвижение на маркетплейсах Amazon, eBay, Etsy и Alibaba.
9. 2-часовая комплексная консультация по контент-стратегии для социальных сетей от королевы контента — Ксения Малкки и ее агентства Malkki Media стоимостью 95 евро. Ксения преподает в Paprika копирайтинг во всех его проявлениях.
10. 3-часовая консультация по продвижению в Instagram стоимостью 80 евро от Полина Юрченко, супер — специалиста и нашего Instagram -тренера.
11. 2-часовая консультация по настройке рекламы Google Ads стоимостью 80 евро от @Darya Platonova, сертифицированного специалиста Google и нашего тренера по настройке рекламы в Google.
Как участвовать в розыгрыше?
1) Заполни анкету и расскажи о своем проекте, бизнесе или идее. В чем его социальная составляющая, и как ты планируешь использовать приз (в случае приза в размере 1000 евро, Paprika оплатит счета на услуги в размере до 1000 евро. Например, на создание сайта или магазина, настройку рекламы или прочие услуги, которые нужны для роста и развития проекта. Оказывать услугу может любое юридическое лицо)
2) Выбери призы (максимум 3), которые тебя интересуют и за которые ты хочешь побороться!
3) Заручись поддержкой сторонников твоего проекта — собери максимальное число лайков под своим проектом на странице Paprika!
Как происходит оценивание?
Школа ищет проекты, которые получат благодаря призам максимальное ускорение. Свои заявки можно присылать до 13 декабря. Подать заявку на участие можно, заполнив следующую форму: https://forms.gle/4a6GdCDrbyiezzwb7
Оценка будет состоять из 2 этапов:
1) Народное голосование на русской и эстонской страницах Paprika в Facebook, которое пройдет в период с 16 по 22 декабря.
2) Голосование экспертного жюри, которое будет оценивать социальную составляющую проекта и потребность в призе.
Окончательное решение будет принято экспертным жюри. В случае, если голоса жюри распределятся между несколькими проектами, победителем станет проект, набравший в ходе народного голосования больше голосов.
ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ 30 ДЕКАБРЯ!
ВНИМАНИЕ! Если Вы не желаете участвовать в акции, но знаете тех, кому наши призы нужны, как воздух, то поделитесь с ними этой информацией и поддержите их начинание!
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