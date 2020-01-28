28.01.2020, 07:40
Конкурент жалуется: переманить клиента из Eesti Energia очень сложно
Конкуренты Eesti Energia жалуется, что переманить клиентов концерна очень сложно.
Конкуренты Eesti Energia жалуется, что переманить клиентов концерна очень сложно.
Руководитель Elektrum Eesti Андрус Лийванд считает, что нынешнее законодательство благоволит крупнейшему деятелю энергорынка — Eesti Energia, пишет dv.ee.
По словам Лийванда, это плохо влияет на конкуренцию, потому что у госкомпании есть все возможности для того, чтобы убедить уходящего клиента остаться.
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