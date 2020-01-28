28.01.2020, 07:40

Конкурент жалуется: переманить клиента из Eesti Energia очень сложно


EST
Elektrum Eesti juht Raivo Videvik
Foto: Priit Simson

Конкуренты Eesti Energia жалуется, что переманить клиентов концерна очень сложно.

Руководитель Elektrum Eesti Андрус Лийванд считает, что нынешнее законодательство благоволит крупнейшему деятелю энергорынка — Eesti Energia, пишет dv.ee.

По словам Лийванда, это плохо влияет на конкуренцию, потому что у госкомпании есть все возможности для того, чтобы убедить уходящего клиента остаться.

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