Конкурент жалуется: переманить клиента из Eesti Energia очень сложно

Руководитель Elektrum Eesti Андрус Лийванд считает, что нынешнее законодательство благоволит крупнейшему деятелю энергорынка — Eesti Energia, пишет dv.ee.

По словам Лийванда, это плохо влияет на конкуренцию, потому что у госкомпании есть все возможности для того, чтобы убедить уходящего клиента остаться.