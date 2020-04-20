Конец саги: сеть аптек Apotheka выплатит PERH около 760 000 евро

Решение вступило в законную силу 15 апреля, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу фирмы Terve Pere Apteek OÜ, управлявшей сетью аптек Apotheka, передает RusERR.

Поскольку судебное решение вступило в законную силу, больница теперь должна получить от аптечной сети почти 760 тысяч евро в качестве компенсации.

Летом 2017 года Северо-Эстонская региональная больница организовала конкурс на поиск новых арендаторов помещений в Мустамяэской больнице, его выиграла аптечная фирма Benu Apteek, однако давний арендатор Terve Pere Apteek, проигравшая тендер, отказалась признавать результаты конкурса и покидать помещения к установленному сроку - октябрю 2017 года.

Летом 2019 года аптека все же покинула помещения по адресу Сютисте теэ 19, но продолжила судебный процесс.

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