Конец приграничной торговле? Алкогольный магазин Goalco распродает товар
Сегодня в расположенном в латвийском Айнажи алкогольном магазине Goalco стартовала распродажа, после чего магазин будет переквалифицирован в строительный.
Сегодня в расположенном в латвийском Айнажи алкогольном магазине Goalco стартовала распродажа, после чего магазин будет переквалифицирован в строительный.
По словам члена правления Co Alco SIA Вельо Мадиберга, распродажа предположительно продлится два месяца.
”Снижение акцизов, внедренное Хельме, вкупе с запланированным в Латвии ростом акцизов привело к тому, что прибыль от приграничных магазинов маргинальна. Мы видим больший потенциал в использовании этой же площади в качестве магазина строительных материалов”, — сказал он.
Мадиберг отметил, что Эстонское государство провело хорошую маркетинговую кампанию, чтобы отвадить жителей страны от приграничных магазинов, хотя розничные цены на алкоголь в самой стране остались на прежнем уровне.
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