Конец прекрасной эпохи: последняя весна бывшего коплиского кинотеатра ”Раху”
Началась подготовка к сносу бывшего кино ”Раху”. Здание было построено в 1956 году.
Началась подготовка к сносу бывшего кино ”Раху”. Здание было построено в 1956 году.
Многие жители Пыхья-Таллинна уже заметили, что вокруг здания бывшего кинотеатра ”Раху” (ул. Копли, 69а) появилось временное ограждение, а находившееся там казино закрылось, сообщает управа района.
Расположенное в Копли, рядом с автобусной остановкой "Малева" здание использовалось в последние годы лишь частично — большая часть помещений, в том числе кинозал, пустовала. Теперь принято решение снести амортизированное здание и построить на его месте небольшой торговый центр, в котором найдется место для магазина Maxima и аптеки. Согласно имеющейся информации, владелец недвижимости намерен продолжить сотрудничество и с казино.
Именно большого магазина и аптеки не хватало местным жителям, о чем они регулярно напоминали городским властям. Также было много просьб навести порядок вокруг бывшего кинотеатра, где стали собираться лица, беспокоящие своим поведением добропорядочных горожан.
Районная управа надеется, что в результате приведения в порядок территории вокруг нового торгового центра улучшится общая ситуация и нежелательные посиделки прекратятся. Наряду с зданием кинотеатра будет ликвидирован и находящийся рядом с автобусной остановкой киоск.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, речь идет о хорошей для жителей района новости.
”Пару лет назад мы привели в порядок Коплиский кладбищенский парк и наняли парковых смотрителей, что повлияло на ситуацию в лучшую сторону. Но, к сожалению, жалоб на происходящее вокруг кинотеатра ”Раху” меньше не стало. Я очень надеюсь, что с открытием нового торгового центра эти проблемы исчезнут. Учитывая, что город планирует обновить в ближайшее время еще два парка в Копли, открытие здесь большого магазина и аптеки, а также благоустройство прилегающей территории окажет на развитие района позитивное влияние”, — сказал Кальюлайд.
Снос бывшего кинотеатра начнется уже в ближайшие недели. Проектировочные работы вышли на финишную прямую, сейчас городские учреждения согласовывают последние детали.
Здание планируется построить с плоской крышей, максимальной высотой 9,6 метра. Главный вход будет со стороны автобусной остановки.
В новом торговом центре будет экспонироваться и фрагмент настенного панно работы художницы Долорес Хоффманн, которое находилось в кинотеатре с 1963 года. Панно было демонтировано на днях силами студентов Эстонской художественной академии.
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