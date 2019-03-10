10.03.2019, 12:21

Конец мучениям пассажиров близок? Таллинну осталось приобрести всего 7 автобусов

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Hübriidbussid Õismäel
TLT bussFoto: Ilmar Saabas

С 11 марта график движения автобусов в Таллинне дополнительно уплотнится за счет пяти новых автобусов, благодаря которым полностью восстановится расписание на линиях 3, 5, 7 и 54. В ближайшие недели предприятие направит на городские линии еще семь дополнительных автобусов, после чего будут полностью восстановлены все графики движения, которые действовали на таллиннских маршрутах до 1 февраля, передает портал rus.err.ee.

"Менее чем за два месяца мы смогли приобрести необходимые дополнительные автобусы и нанять 92 водителя автобусов, благодаря чему мы сможем обеспечить действие всех графиков движения автобусов и удобство передвижения транспортом в том виде, как они были до 1 февраля", — сказал порталу председатель правления Tallinna Linnatransport Денис Бородич.

Читайте также: