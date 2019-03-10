Конец мучениям пассажиров близок? Таллинну осталось приобрести всего 7 автобусов

"Менее чем за два месяца мы смогли приобрести необходимые дополнительные автобусы и нанять 92 водителя автобусов, благодаря чему мы сможем обеспечить действие всех графиков движения автобусов и удобство передвижения транспортом в том виде, как они были до 1 февраля", — сказал порталу председатель правления Tallinna Linnatransport Денис Бородич.