Конец мучениям пассажиров близок? Таллинну осталось приобрести всего 7 автобусов(5)
С 11 марта график движения автобусов в Таллинне дополнительно уплотнится за счет пяти новых автобусов, благодаря которым полностью восстановится расписание на линиях 3, 5, 7 и 54. В ближайшие недели предприятие направит на городские линии еще семь дополнительных автобусов, после чего будут полностью восстановлены все графики движения, которые действовали на таллиннских маршрутах до 1 февраля, передает портал rus.err.ee.