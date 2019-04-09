Конец иллюзий: Евросоюз берет жесткий курс в отношении Китая

Ключевая цель этой торговой войны, указывают эксперты, состоит не в том, чтобы просто выравнять американо-китайский торговый баланс, увеличив экспорт из США в КНР. А в том, чтобы в значительной мере перекрыть Китаю доступ к американским технологиям и тем самым предотвратить его превращение в мирового лидера инноваций и ведущую сверхдержаву.

В Евросоюзе, особенно в Германии, отрицательно отнеслись к методам американского президента, считая, что протекционизм наносит слишком большой ущерб глобальной торговле, однако внимательно присмотрелись к тем ключевым требованиям, которые Вашингтон предъявил Пекину.

Огневая поддержка Трампу из Брюсселя

И теперь Евросоюз, похоже, фактически окажет мощную огневую поддержку Трампу: на очередном саммите ЕС-Китай 9 апреля в Брюсселе европейцы, судя по целенаправленным утечкам в СМИ, жестко потребуют от КНР многого из того, на чем настаивает и администрация США, которая уже не первый месяц ведет с китайской стороной очень трудные переговоры об условиях завершения торговой войны.

Так, ЕС требует от Пекина наконец-то прекратить дискриминацию иностранных компаний в Китае. Их, к примеру, заставляют создавать совместные предприятия с китайскими партнерами, лишают возможности получать госзаказы и не пускают в определенные сектора экономики КНР. Зарубежным фирмам предписывают передавать местным предприятиям свои ноу-хау. В то же время в ЕС (и в Америке) китайские инвесторы с подобным принудительным трансфером технологий не сталкиваются.

Брюссель требует также соблюдать авторские права, положить конец систематическим нарушениям Китаем правил ВТО и прекратить широкомасштабное субсидирование государственных и даже частных предприятий в КНР. Ведь это ведет к глобальному перепроизводству, к примеру, стали и позволяет китайским предприятиям прибегать к демпингу, что дестабилизирует весь мировой и, соответственно, европейский рынок.

Саммит ЕС-Китай может закончиться без подписания коммюнике

Все эти требования не новы. Китайская сторона годами вежливо их выслушивала, но, по мнению европейцев, до сих мало что или даже ничего не предпринимала. Из-за этого в 2017 году саммит ЕС-Китай закончился без совместного коммюнике, что фактически означает провал переговоров.

Перед нынешними переговорами председателя Европейского Совета Дональда Туска и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном чиновники ЕС разного уровня на условиях анонимности активно рассказывали СМИ о том, что и на этот раз подписание совместного документа может не состояться. В Брюсселе ждут от Пекина "существенного изменения переговорной позиции", сообщил агентству Reuters высокопоставленный источник.

Тем самым Евросоюз перед саммитом целенаправленно усиливал политическое давление на китайскую сторону. Это тем более знаменательно, что двумя неделями раньше, 26 марта, в Париже состоялись переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера с председателем КНР Си Цзиньпином.

ЕС требует частичного отказа от китайской модели госкапитализма

По итогам этой встречи с китайским лидером, призванной наглядно продемонстрировать Пекину единство ключевых фигур ЕС, сообщалось, что Евросоюз и Китай поддерживают идею реформирования как механизмов в рамках Парижского соглашения по климату, так и правил Всемирной торговой организации. ЕС предлагает изменить нормы ВТО с тем, чтобы существенно ограничить возможности субсидирования производителей промышленной продукции. Кроме того, во время той беседы обсуждались перспективы подписания с Китаем соглашения о гарантиях для иностранных капиталовложений.