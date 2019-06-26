КОНЕЦ ЭПОХИ | Легендарный Центральный рынок сменил владельца: что это значит для нас всех?

”Обнародованная вчера новость о том, что новым владельцем недвижимости Центрального рынка стала Astri Grupp означает конец одной эпохи и большой шаг на пути к созданию более целостного пространства в центре Таллинна”, — пишет политик.

Лаатс называет Центральный рынок легендарным, как в хорошем, так и плохом смысле. Он отмечает, что хотя самые душераздирающие события, связанные с рынком, относятся по большей части к далеким 90-м, проблемы (кучи мусора, нарушение общественного порядка асоциальными элементы общества) наблюдались и в последнее время.

”Также сами здания выглядят все более усталыми и потрепанными”, — продолжает центрист и отмечает, что для местных жителей беспорядок на рынке представляет серьезную проблему.

”Безусловно, недвижимость Центрального рынка достойна красивой архитектуры, а местные жители — приличного рынка и городской площади, где было бы приятно находиться. То, что недвижимость приобрела именно Astri Grupp — хорошая новость не только для всех таллиннцев, но и для мэрии. Эта фирма уже показала, насколько сильна в развитии различных торговых площадей и обеспечении качества”.

”Вероятность того, что Центральный рынок обретет новый характер и дыхание, выше чем когда бы то ни было”, — уверен Лаатс.