Конец алкотуризму? Цены на крепкий алкоголь в Латвии могут стать самыми высокими в странах Балтии

Поднятие акциза планируется правительством в рамках налоговой реформы — согласно замыслу властей, это должно компенсировать снижение доходов по другим пунктам госбюджета.

Витолс отмечает, что изначальные прогнозы Министерства финансов на 2019 год были намного более амбициозными — чиновники полагали, что латвийцы не будут смотреть на повышение цен и начнут покупать еще больше алкоголя. "Однако первое полугодие 2019-го показало, что так не будет", — сказал Витолс.

Если Сейм останется при намерении поднять ставку акциза на крепкий алкоголь, то с 1 марта цены на спиртное в Латвии станут самыми высокими в странах Балтии, добавил Витолс. "В реальности это означает, что в Латвии не только расцветет торговля нелегальным алкоголем и полностью исчезнет приграничная торговля, но и резко упадут сборы с акцизного налога и НДС. Начало 2019 года четко показало, что в Латвии люди не покупают "еще больше алкоголя за еще большую цену"", — указал исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли.