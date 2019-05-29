29.05.2019, 19:30

Конец алко-офшора. Как Эстония пробила дыру в латвийском бюджете, а Латвия пытается ее заткнуть

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rus.DELFI.lv
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Jaanieelne alkoralli Iklas.
Jaanieelne alkoralli Iklas. Foto: Ago Tammik

За последние годы Латвия стала алкогольной меккой для жителей Эстонии: в приграничных районах открылись магазины, в которых алкоголь можно было купить чуть ли не наполовину дешевле. Однако история латвийского алко-офшора, похоже, подходит к концу. Латвийский Delfi обобщает последнюю информацию и кратко рассказывает о возможных последствиях.

Коротко: что произошло?

Как пишет латвийский Delfi, Эстония убивает очередную "латвийскую Нокию" — приграничную торговлю алкоголем. Правительственная коалиция внесла в парламент страны законопроект о снижении на 25% акциза на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. Цены на алкоголь в Эстонии сократятся, и Латвия лишится эстонских "алкотуристов". Результат: Латвия теряет, а Эстония возвращает себе налоговые сборы с продаж алкоголя.

Что это означает для Латвии?

Приграничная торговля алкоголем будет уничтожена. По словам исполнительного директора Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Дависа Витолса, смысла в существовании алкогольных супермаркетов у границы Эстонии — например, в Икле или Валке — больше не будет. Это означает, что десятки или сотни человек могут потерять работу.

Приграничные регионы лишатся эстонских туристов. Они не только покупают алкоголь, но и тратят деньги на другие нужды: едят, заправляются, ночуют и т.д. Председатель правления Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис полагает, что общая сумма убытков составит не менее 100 млн евро в год.

Бюджет потеряет часть доходов. Витолс полагает, что выполнение плана по доходам в бюджет в этом году оказалась под угрозой. Более того, если Латвия реализует план по увеличению акциза на алкоголь в 2020 году, спиртное в Латвии может стать самым дорогим в Балтии.

Что будет дальше?

Снижение акциза в Эстонии вступит в силу 1 июля 2019 года.

Министр финансов Латвии Янис Рейрс ("Новое Единство") соберет специальную рабочую группу, которая должна оценить новую ситуацию. Рейрс полагает, что в приграничных регионах важно сохранить конкурентоспособность, поэтому акциз на алкоголь в Латвии вполне можно уменьшить. Причем это может произойти уже в этом году — все зависит от того, насколько быстро будет готово предложение и от того, какое решение примет коалиция.

Министр регионального развития Юрис Пуце заявил LETA, что вопрос снижения акциза на алкоголь нужно анализировать и рассматривать в контексте компенсации потерь для бюджета. "В ситуации, когда экономика растет, нужны очень серьезные аргументы для сокращения налоговой базы. Аргумент, что мы немного потеряем приграничную торговлю, вряд ли может меня убедить. Но, возможно, есть данные, которые доказывают противоположное", — заявил Пуце.

Министр юстиции Янис Борданс заявил, что в этом вопросе нужно учитывать еще и моральный аспект — налог, по его мнению, не должен стимулировать возникновение проблем с моралью и здоровьем в обществе. Министр экономики Ральф Немиро прежде чем принимать решение предпочитает дождаться оценки Министерства финансов.

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