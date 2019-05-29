Конец алко-офшора. Как Эстония пробила дыру в латвийском бюджете, а Латвия пытается ее заткнуть

Коротко: что произошло?

Как пишет латвийский Delfi, Эстония убивает очередную "латвийскую Нокию" — приграничную торговлю алкоголем. Правительственная коалиция внесла в парламент страны законопроект о снижении на 25% акциза на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. Цены на алкоголь в Эстонии сократятся, и Латвия лишится эстонских "алкотуристов". Результат: Латвия теряет, а Эстония возвращает себе налоговые сборы с продаж алкоголя.

Что это означает для Латвии?

Приграничная торговля алкоголем будет уничтожена. По словам исполнительного директора Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Дависа Витолса, смысла в существовании алкогольных супермаркетов у границы Эстонии — например, в Икле или Валке — больше не будет. Это означает, что десятки или сотни человек могут потерять работу.

Приграничные регионы лишатся эстонских туристов. Они не только покупают алкоголь, но и тратят деньги на другие нужды: едят, заправляются, ночуют и т.д. Председатель правления Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис полагает, что общая сумма убытков составит не менее 100 млн евро в год.

Бюджет потеряет часть доходов. Витолс полагает, что выполнение плана по доходам в бюджет в этом году оказалась под угрозой. Более того, если Латвия реализует план по увеличению акциза на алкоголь в 2020 году, спиртное в Латвии может стать самым дорогим в Балтии.

Что будет дальше?

Снижение акциза в Эстонии вступит в силу 1 июля 2019 года.