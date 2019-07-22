Концерн Volvo отзывает в Эстонии более 600 автомобилей

Владельцев Volvo, которые приобрели автомобиль не в представительстве Info-Auto, а также тех, чьи контактные данные отсутствуют, оповестят сразу, как только будет получена информация от Департамента шоссейных дорог, пишет rus.err.ee.

Причиной отзыва стало обнаружение дефекта в моторном отсеке, который может привести к перегреву и деформации деталей, а в худшем случае — к возгоранию двигателя.

Концерн отзывает автомобили, произведенные с 2014 по 2019 год, с дизельным четырехцилиндровым двигателем: модели S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 и XC90.