22.07.2019, 13:58

Концерн Volvo отзывает в Эстонии более 600 автомобилей


rus.delfi.ee
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Linnapea Taavi Aas saabus Linnateatri uue hoone ja hooviala arhitektuurilahenduse väljakuulutamisele uue Volvoga
VolvoFoto: Taavi Sepp

Представитель Volvo в Эстонии фирма Info-Auto отзывает более 600 автомобилей из-за возможного дефекта в моторном отсеке, о чем AS Info-Auto сообщил большинству своих клиентов.

Владельцев Volvo, которые приобрели автомобиль не в представительстве Info-Auto, а также тех, чьи контактные данные отсутствуют, оповестят сразу, как только будет получена информация от Департамента шоссейных дорог, пишет rus.err.ee.

Причиной отзыва стало обнаружение дефекта в моторном отсеке, который может привести к перегреву и деформации деталей, а в худшем случае — к возгоранию двигателя.

Концерн отзывает автомобили, произведенные с 2014 по 2019 год, с дизельным четырехцилиндровым двигателем: модели S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 и XC90.

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