12.02.2021, 20:11

Концерн Michelin покупает известную эстонскую компанию


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Концерн Michelin покупает известную эстонскую компанию
Foto: THIERRY ZOCCOLAN, AFP

Компания Fenner Dunlop, входящая в концерн Michelin, объявила о подписании договора на покупку эстонской фирмы Technobalt Eesti OÜ, передает dv.ee.

Основным видом деятельности Technobalt Eesti OÜ является изготовление, продажа и монтаж промышленных принадлежностей и компонентов для конвейеров, а также обслуживание конвейерных систем.

Покупка Technobalt зависит от дополнительных условий сделки и согласия Департамента конкуренции. Ожидается, что сделка будет завершена в апреле.

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