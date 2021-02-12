12.02.2021, 20:11
Концерн Michelin покупает известную эстонскую компанию
Компания Fenner Dunlop, входящая в концерн Michelin, объявила о подписании договора на покупку эстонской фирмы Technobalt Eesti OÜ, передает dv.ee.
Компания Fenner Dunlop, входящая в концерн Michelin, объявила о подписании договора на покупку эстонской фирмы Technobalt Eesti OÜ, передает dv.ee.
Основным видом деятельности Technobalt Eesti OÜ является изготовление, продажа и монтаж промышленных принадлежностей и компонентов для конвейеров, а также обслуживание конвейерных систем.
Покупка Technobalt зависит от дополнительных условий сделки и согласия Департамента конкуренции. Ожидается, что сделка будет завершена в апреле.
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