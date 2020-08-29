Концерн Merko Ehitus остался без договора на 31 млн евро

Концерн сообщил бирже, что договор, который был заключен 16 июня между SIA Merks и SIA Hanza, не вступил в силу из-за невыполнения необходимых предварительных условий.

Изначально стоимость заключенного договора составляла 31 млн евро, к которым должен был добавиться налог с оборота.

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