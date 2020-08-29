29.08.2020, 14:54
Концерн Merko Ehitus остался без договора на 31 млн евро
Если в июне концерн Merko Ehitus сообщил, что получил контракт на строительство бизнес-центра Verde в Риге, то теперь выяснилось, что договор не вступил в силу, пишет dv.ee.
Если в июне концерн Merko Ehitus сообщил, что получил контракт на строительство бизнес-центра Verde в Риге, то теперь выяснилось, что договор не вступил в силу, пишет dv.ee.
Концерн сообщил бирже, что договор, который был заключен 16 июня между SIA Merks и SIA Hanza, не вступил в силу из-за невыполнения необходимых предварительных условий.
Изначально стоимость заключенного договора составляла 31 млн евро, к которым должен был добавиться налог с оборота.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Муж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддоме
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных