29.08.2020, 14:54

Концерн Merko Ehitus остался без договора на 31 млн евро


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Naised ehituses
Naised ehitusesFoto: Madis Veltman

Если в июне концерн Merko Ehitus сообщил, что получил контракт на строительство бизнес-центра Verde в Риге, то теперь выяснилось, что договор не вступил в силу, пишет dv.ee.

Концерн сообщил бирже, что договор, который был заключен 16 июня между SIA Merks и SIA Hanza, не вступил в силу из-за невыполнения необходимых предварительных условий.

Изначально стоимость заключенного договора составляла 31 млн евро, к которым должен был добавиться налог с оборота.

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