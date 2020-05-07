Концерн Hestia Hotel Group уведомил около 200 сотрудников о сокращении

В результате обусловленного коронавирусом падения оборота на 90-100% в принадлежащих Hestia Hotel Group OÜ отелях, 7 мая предприятие представит Кассе страхования по безработице заявление о начале процедуры коллективного сокращения. Из семи эстонских отелей компании планируется сократить более 190 работников.
Утром в четверг руководство Hestia Hotel Group сообщило руководителям отделов и работникам о планах оптимизации и реструктуризации. Исполнительный директор Кайса Майленд отметила, что необходимость коллективных сокращений вызвана распространением коронавируса и введением связанных с туризмом ограничений, которые нанесли самый сильный удар именно по сектору размещения: «Непредвиденная ситуация и практически за один день обрушившийся оборот стали совершенно беспрецедентными. Мы до последнего пытались избежать коллективного сокращения и оптимизировали буквально все расходы, но, к сожалению, сегодня ясно, что туризм не восстановится так быстро, как мы надеялись, и держать всю имеющуюся сегодня рабочую силу в ожидании этого момента просто невозможно».
Концерну Hestia Hotel Group принадлежат девять отелей. Из эстонских отелей шесть находятся в Таллинне, а один спа-отель в Лауласмаа. Еще два отеля расположены в латвийской столице Риге. Несмотря на чрезвычайное положение, в Таллинне остаются открытыми Hestia Hotel Europa и Hestia Hotel Susi, а с 1 мая ограниченный спектр услуг вновь начал предоставлять Laulasmaa Spa. В оставшихся четырех эстонских отелях деятельность приостановлена и частичное коллективное сокращение неизбежно.
Кайса Майленд пояснила, что открытие всех отелей в ближайшем будущем находится под большим вопросом: «Планы по преодолению кризиса в Эстонии и на ближайших рынках демонстрируют, что что восстановление туристического сектора будет медленным и откладывается на неопределенное время, поэтому мы должны критически пересмотреть и изменить свои планы в Эстонии и Латвии. Первоначально мы надеялись пережить крупномасштабную остановку бизнеса без коллективных увольнений за счет государственного субсидирования заработной платы. К сожалению, в долгосрочной перспективе такой поддержки недостаточно, и мы вынуждены принять самое трудное решение – значительно сократить персонал. Мы следим за решениями Эстонии и соседних стран в отношении границ и ограничений на поездки, и у нас на столе сейчас несколько вариантов действий, которые после возобновления туристических потоков позволят постепенно восстанавливать прежние объемы деятельности».
В принадлежащих концерну Hestia Hotel Group отелях будут сокращены работники, которых невозможно обеспечить работой в ближайшие месяцы. Работа будет продолжена существенно меньшими силами. Всего в Эстонии и Латвии планируется сократить немногим более 230 человек. «Когда ситуация улучшится, мы хотим сделать нашим прежним сотрудникам предложения вернуться на работу. Мы ценим всех своих работников, и я лично благодарна каждому за его вклад. Мы также привлекли консультантов, чтобы при необходимости оказать людям поддержку», - уточнила Майленд. Список подлежащих сокращению рабочих мест еще уточняется. Компания уведомит работников Кассу страхования по безработице в установленном законом порядке.
Hestia Hotel Group OÜ является материнской компанией концерна, основанного в 2014 году на эстонско-скандинавском капитале. Концерн располагает примерно 1000 гостиничными номерами в двух странах, и в высокий сезон трудоустраивает более 500 человек.
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