Концерн Eesti Energia заработал во втором квартале 9,4 миллиона евро чистой прибыли

Общий объем производства электроэнергии снизился до 1,2 тераватт-часа (-42,9%), сохранялась тенденция, при которой предприятие продало больше электроэнергии (1,8 ТВтч), чем само произвело. Прибыль от продаж электроэнергии увеличилась на 23,1%, достигнув 109,7 миллиона евро.
Концерн Eesti Energia произвел 93,5 тысячи тонн сланцевого масла (+3,7%) и продал 113,1 тысячу тонн (+12%). Хотя цены на сырую нефть по сравнению с прошлым годом были ниже, цены на мазут выросли. Средняя цена продажи мазута выросла до 281,4 евро за тонну (+6%).
Объем продаж сетевых услуг остался на уровне предыдущего года, но по причине снижения тарифов в начале года прибыль от продаж уменьшилась на 3,8 миллиона. Эти деньги остались у потребителей.
Объем инвестиций Eesti Energia во втором квартале составил 45 миллионов (-5%). После приобретения солнечных парков, дочернее предприятие Enefit Green вышло на польский рынок возобновляемой энергии, но львиную долю – 20 миллионов – концерн инвестировал в электросеть.
Появилось более 850 новых сетевых подключений, что отражает экономическую активность (+29%), при этом новых производственных мощностей в сети за год добавилось более чем в семь раз больше – 35 МВт.
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