Концерн Eesti Energia заработал во втором квартале 9,4 миллиона евро чистой прибыли

Чистая прибыль уменьшилась на 5,3 миллиона евро до 9,4 миллиона евро (-35,9%), в основном это произошло по причине более высоких затрат на амортизацию.

По словам члена правления и финансового директора концерна Андри Авила, на общую среду больше всего повлияла цена квот на выбросы СО2, она выросла до среднеквартального уровня в 25,6 евро за тонну (+76%).

«Исходя из стратегии, мы в последние годы делали значительные инвестиции в диверсификацию нашего портфеля продукции, мы будем продолжать двигаться в этом направлении и в будущем. Конечно, сейчас цена на CO2 оказывает значительное давление на производство электроэнергии из сланца, но, в то же время, выросла и рыночная цена на электроэнергию. Это повысило прибыльность других направлений деятельности предприятия, прежде всего – производства энергии из возобновляемых источников», – прокомментировал Авила.

Объем производства возобновляемой энергии Eesti Energia увеличился более чем в три раза за год до 244 гигаватт-часов, большая часть из которых приходилась на парки ветрогенераторов (187 ГВтч). Количество возобновляемой энергии, произведенной из биомассы, удвоилось за год до 40 ГВтч, из которых Нарвские электростанции произвели 30 ГВтч.

«Доля электроэнергии, производимой в концерне Eesti Energia из возобновляемых и альтернативных источников, в среднем за квартал была увеличена до 33 процентов.