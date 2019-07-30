30.07.2019, 12:28

Концерн Eesti Energia заработал во втором квартале 9,4 миллиона евро чистой прибыли

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rus.delfi.ee
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Eesti Energia rehvihakkest õlitootmine
Eesti Energia rehvihakkest õlitootmineFoto: Tiit Blaat

В годовом исчислении оборот увеличился на 24,5 миллиона евро (+13,2%). Показатель прибыли до вычета затрат и амортизации EBITDA увеличился за год на 10 миллионов евро до 63 миллионов евро (+18,9%).

Чистая прибыль уменьшилась на 5,3 миллиона евро до 9,4 миллиона евро (-35,9%), в основном это произошло по причине более высоких затрат на амортизацию.

По словам члена правления и финансового директора концерна Андри Авила, на общую среду больше всего повлияла цена квот на выбросы СО2, она выросла до среднеквартального уровня в 25,6 евро за тонну (+76%).

«Исходя из стратегии, мы в последние годы делали значительные инвестиции в диверсификацию нашего портфеля продукции, мы будем продолжать двигаться в этом направлении и в будущем. Конечно, сейчас цена на CO2 оказывает значительное давление на производство электроэнергии из сланца, но, в то же время, выросла и рыночная цена на электроэнергию. Это повысило прибыльность других направлений деятельности предприятия, прежде всего – производства энергии из возобновляемых источников», – прокомментировал Авила.

Объем производства возобновляемой энергии Eesti Energia увеличился более чем в три раза за год до 244 гигаватт-часов, большая часть из которых приходилась на парки ветрогенераторов (187 ГВтч). Количество возобновляемой энергии, произведенной из биомассы, удвоилось за год до 40 ГВтч, из которых Нарвские электростанции произвели 30 ГВтч.

«Доля электроэнергии, производимой в концерне Eesti Energia из возобновляемых и альтернативных источников, в среднем за квартал была увеличена до 33 процентов.

Общий объем производства электроэнергии снизился до 1,2 тераватт-часа (-42,9%), сохранялась тенденция, при которой предприятие продало больше электроэнергии (1,8 ТВтч), чем само произвело. Прибыль от продаж электроэнергии увеличилась на 23,1%, достигнув 109,7 миллиона евро.

Концерн Eesti Energia произвел 93,5 тысячи тонн сланцевого масла (+3,7%) и продал 113,1 тысячу тонн (+12%). Хотя цены на сырую нефть по сравнению с прошлым годом были ниже, цены на мазут выросли. Средняя цена продажи мазута выросла до 281,4 евро за тонну (+6%).

Объем продаж сетевых услуг остался на уровне предыдущего года, но по причине снижения тарифов в начале года прибыль от продаж уменьшилась на 3,8 миллиона. Эти деньги остались у потребителей.

Объем инвестиций Eesti Energia во втором квартале составил 45 миллионов (-5%). После приобретения солнечных парков, дочернее предприятие Enefit Green вышло на польский рынок возобновляемой энергии, но львиную долю – 20 миллионов – концерн инвестировал в электросеть.

Появилось более 850 новых сетевых подключений, что отражает экономическую активность (+29%), при этом новых производственных мощностей в сети за год добавилось более чем в семь раз больше – 35 МВт.

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