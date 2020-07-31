31.07.2020, 12:40

Концерн Eesti Energia заработал во втором квартале 7 млн евро чистой прибыли

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Концерн Eesti Energia заработал во втором квартале 7 млн евро чистой прибыли
Foto: Madis Veltman

Несмотря на исключительный спад на энергетических рынках, во втором квартале концерн Eesti Energia заработал чистую прибыль в размере 7 миллионов евро при обороте в 168 миллионов евро, сообщает фирма.

В годовом исчислении оборот уменьшился на 36,5 миллиона евро (-18%). Показатель EBITDA до вычета затрат снизился на 13% до 54,8 миллиона евро. Чистая прибыль снизилась на 2,4 миллиона евро до 7 миллионов евро (-26%).

По словам финансового директора и члена правления концерна Андри Авила, учитывая общую неблагоприятную среду деятельности — сокращение потребления энергии во всем мире и переизбыток в производстве — мы можем быть удовлетворены. По словам Авила, чтобы адаптироваться к ухудшению внешней среды, нужно соответствующим образом изменить производственные процессы, уменьшив затраты и инвестиции предприятия.

”На рынок электроэнергии оказало давление сочетание двух негативных факторов: в северных странах было высокое предложение по причине обилия гидроэлектроэнергии и хороших ветровых условий, но спрос был низким вследствие ограничений, препятствующих распространению коронавируса. Цены на электроэнергию на наших внутренних рынках были на 30-60 процентов ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок был очень волатильным, мы также впервые увидели отрицательную цену на электроэнергию в странах Балтии”, — пояснил Авила.

По сравнению с 2019 годом, производство гидроэнергии в северных странах увеличилось во втором квартале на пятую часть, или на 8 тераватт-часов. Рост сопоставим с годовым объемом потребления электроэнергии в Эстонии. На рынке Nord Pool в целом объем потребления электроэнергии был самым низким за последние четыре года, а в Эстонии — за последние шесть лет.

Розничные продажи электроэнергии Eesti Energia в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Швеции за год сократились на одну десятую часть до 1532 ГВтч. Объем производства электроэнергии снизился до 629 ГВтч (-46%), из которых доля возобновляемой электроэнергии составила 277 ГВтч (+ 11%).

Общий объем производства возобновляемой энергии увеличился за год на одну пятую часть, достигнув 390 ГВтч, в состав этого объема вошла электроэнергия, произведенная на ветропарках Эстонии и Литвы (230 ГВтч), произведенная из биомассы электроэнергия (47 ГВтч) и тепло (113 ГВтч). Доля возобновляемой энергии в общем объеме производства электроэнергии и тепла в среднем за квартал составила 41%.

Производство жидких топлив из сланца сократилось на 8% до 85 900 тонн, поскольку заводы проходили ежегодное обслуживание в этом году во втором квартале. Прибыль от продаж жидких топлив снизилась на одну пятую часть до 26 миллионов евро.

”Спрос на нефтепродукты в разгар кризиса с коронавирусом уменьшился на четверть. На мгновение мы также впервые в истории увидели отрицательную цену. Несмотря на это, нам не пришлось ограничивать собственные объемы производства масел. Прибыльность производства масел поддерживалась сделками по снижению рисков, заключенными при более высоких ценовых уровнях, общая сумма которых составила 8 миллионов евро. ”Рынок восстанавливается после спада, и ценовой тренд идет в благоприятном для нас”, — пояснил Авила.

Снижение потребления электроэнергии привело к уменьшению объема продаж сетевых услуг на 3% до 1,5 ТВтч, прибыль от продаж которых составила 50,1 миллиона евро (-1%).

Инвестиции сократились за год на треть, до 28 миллионов евро, из которых две трети составили инвестиции в повышение безопасности снабжения сетей передачи электроэнергии.

Концерн Eesti Energia также получил в первом полугодии прибыль в размере 5 миллионов евро. ”Если гидробаланс Северных стран стабилизируется и не будет следующих волн коронавируса, то во втором полугодии можно надеяться на улучшение перспектив энергетических рынков и мы сможем двигаться дальше со своими долгосрочными инвестиционными планами”, — сказал Авила.

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