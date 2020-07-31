Концерн Eesti Energia заработал во втором квартале 7 млн евро чистой прибыли

В годовом исчислении оборот уменьшился на 36,5 миллиона евро (-18%). Показатель EBITDA до вычета затрат снизился на 13% до 54,8 миллиона евро. Чистая прибыль снизилась на 2,4 миллиона евро до 7 миллионов евро (-26%).

По словам финансового директора и члена правления концерна Андри Авила, учитывая общую неблагоприятную среду деятельности — сокращение потребления энергии во всем мире и переизбыток в производстве — мы можем быть удовлетворены. По словам Авила, чтобы адаптироваться к ухудшению внешней среды, нужно соответствующим образом изменить производственные процессы, уменьшив затраты и инвестиции предприятия.

”На рынок электроэнергии оказало давление сочетание двух негативных факторов: в северных странах было высокое предложение по причине обилия гидроэлектроэнергии и хороших ветровых условий, но спрос был низким вследствие ограничений, препятствующих распространению коронавируса. Цены на электроэнергию на наших внутренних рынках были на 30-60 процентов ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок был очень волатильным, мы также впервые увидели отрицательную цену на электроэнергию в странах Балтии”, — пояснил Авила.

По сравнению с 2019 годом, производство гидроэнергии в северных странах увеличилось во втором квартале на пятую часть, или на 8 тераватт-часов. Рост сопоставим с годовым объемом потребления электроэнергии в Эстонии. На рынке Nord Pool в целом объем потребления электроэнергии был самым низким за последние четыре года, а в Эстонии — за последние шесть лет.

Розничные продажи электроэнергии Eesti Energia в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Швеции за год сократились на одну десятую часть до 1532 ГВтч. Объем производства электроэнергии снизился до 629 ГВтч (-46%), из которых доля возобновляемой электроэнергии составила 277 ГВтч (+ 11%).

Общий объем производства возобновляемой энергии увеличился за год на одну пятую часть, достигнув 390 ГВтч, в состав этого объема вошла электроэнергия, произведенная на ветропарках Эстонии и Литвы (230 ГВтч), произведенная из биомассы электроэнергия (47 ГВтч) и тепло (113 ГВтч). Доля возобновляемой энергии в общем объеме производства электроэнергии и тепла в среднем за квартал составила 41%.