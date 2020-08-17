17.08.2020, 20:32

Концерн Eesti Energia заключил крупнейший в странах Балтии договор о закупке зеленой энергии


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Aseriaru tuulepark
Aseriaru tuuleparkFoto: Madis Veltman

Eesti Energia подписал договор с литовским предприятием по производству ветряной энергии E-energija, согласно которому концерн будет на протяжении течение десяти лет закупать всю зеленую энергию, производимую будущим ветропарком. Это самая крупная подобная сделка в истории в странах Балтии.

Объем производства зеленой электроэнергии на запускаемой в 2022 году ветряной электростанции E energija в Тельшяе, мощность которой составляет 68,9 МВт, составит 235 ГВтч в год, что позволяет покрыть годовой объем потребления электроэнергии почти 80 000 домохозяйств. Помимо бытовых клиентов, Eesti Energia будет поставлять ветряную энергию и бизнес-клиентам, что создаст для предприятий лучшие возможности, позволяющие заниматься своей деятельностью более экологично.

Настолько долгосрочные и масштабные договоры о закупке зеленой энергии в странах Балтии никогда еще ранее не заключались. Именно готовность Eesti Energia выкупить всю продукцию ветряного парка в течение 10 лет стала ключевым фактором в финансировании парка. Крупнейший договор о закупке зеленой энергии в странах Балтии стал возможным благодаря хорошему сотрудничеству между E Energia, General Electric и SEB.

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Eesti Energia через свою дочернюю компанию Enefit Green является ведущим предприятием, развивающим сферу возобновляемой энергии в регионе. Однако, по словам члена правления предприятия Маргуса Вальса, благодаря сотрудничеству и долгосрочным договорам о закупке электроэнергии с другими развивающими сферу предприятиями, есть возможность внести еще больший вклад, чтобы страны Балтии заняли лидирующие позиции по сокращению эмиссий во всей Европе, одновременно повышая энергетическую независимость региона.

”Наша задача как международного энергетического предприятия — приложить усилия на каждом внутреннем рынке с целью более инновативных решений для клиентов и более чистого производства энергии”, — сказал Вальс. ”Мы хотим делать это разными способами, поэтому мы вносим свой вклад как предприятие, развивающее возобновляемую энергию предприятие и как закупщик этой энергии, чтобы предлагать нашим клиентам еще большие объемы чистой энергии. Мы постоянно ищем новые способы расширения нашего портфеля зеленой энергии”.

Eesti Energia имеет многолетний опыт работы в Литве. Продажа энергии в этой стране ведется уже более 10 лет, и предприятие концерна по возобновляемой энергии, компания Enefit Green, владеет там пятью ветропарками, и почти половина годового объема производства ветряной электроэнергии компании приходится на Литву.

”Наш международный бренд Enefit успешно завоевал репутацию в Литве, и у компании есть важное преимущество с точки зрения как цены, так и содержания предложения. Электроэнергия местного производства имеет важную ценность для людей, и мы рады, что можем предложить это предлагать”, — добавил Вальс.

Ветряной парк мощностью 68,9 МВт, который будет построен E-energija, является крупнейшим в стране, он расположен в районе Тришкяй на западе Литвы и начнет работать в 2022 году. Договор о закупке энергии действует до 2032 года. Eesti Energia покупает всю продукцию и сертификаты происхождения ветропарка.

”Мы в E energija очень рады, что можем находиться на передовой развития возобновляемой энергии и заключить первый в регионе столь масштабный договор о продаже зеленой энергии. Построив первый свободный от субсидий ветряной парк в странах Балтии, мы откроем дверь для изменений во всей местной энергетической системе. Мы благодарим Eesti Energia за поддержку наших целей в эти трудные времена”, — сказал исполнительный директор E energija Гедиминас Улоза.

По словам члена правления литовского отделения банка SEB и руководителя отдела бизнес-банкинга Вилюса Юзикиса, общая цель стран Европейского союза по созданию климатически нейтральной экономики к 2050 году требует большой работы и полного перехода на возобновляемые источники энергии.

”В климатических условиях Литвы ветряная энергетика является широко доступным и высококонкурентным источником энергии, поэтому она должна играть важную роль в достижении общих целей Европейского союза и обеспечении необходимого объема производства электроэнергии для страны. Инвестиции в ветряную энергетику также важны для поддержки энергетической независимости, удовлетворения растущего местного спроса на энергию и поддержания конкурентоспособных цен на электроэнергию как для местных домашних хозяйств, так и для предприятий. В начавшемся процессе преобразования энергетики банки могут сыграть важную роль в предложении подходящих финансовых решений, поэтому финансирование компаний, способствующих распространению чистой энергии, является приоритетом для банка SEB”, — сказал Юзикис.

Ветряной парк является совместным проектом E energija и GE, которая поставит 13 самых больших в своем роде наземных ветряных турбин мощностью 5,3 МВт.

Eesti Energia работает на литовском рынке бизнес-клиентов под брендом Enefit уже с 2007 года, предприятие завоевало прочные позиции в качестве продавца как электроэнергии, так и газа, доля рынка которого составляет примерно 8 процентов. Рынок электроэнергии для бытовых клиентов в Литве откроется с 1 января 2021 года, то есть на восемь лет позже, чем рынок электроэнергии Эстонии. В начале нынешнего года Eesti Energia начал продавать электроэнергию бытовым клиентам Литвы.

Стратегическая цель Eesti Energia — с помощью цифровых решений предложить клиентам отличный опыт и к 2024 году охватить 1 миллион клиентов в регионе Балтийского моря.

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