Концерн Eesti Energia заключил крупнейший в странах Балтии договор о закупке зеленой энергии

”Наш международный бренд Enefit успешно завоевал репутацию в Литве, и у компании есть важное преимущество с точки зрения как цены, так и содержания предложения. Электроэнергия местного производства имеет важную ценность для людей, и мы рады, что можем предложить это предлагать”, — добавил Вальс.
Ветряной парк мощностью 68,9 МВт, который будет построен E-energija, является крупнейшим в стране, он расположен в районе Тришкяй на западе Литвы и начнет работать в 2022 году. Договор о закупке энергии действует до 2032 года. Eesti Energia покупает всю продукцию и сертификаты происхождения ветропарка.
”Мы в E energija очень рады, что можем находиться на передовой развития возобновляемой энергии и заключить первый в регионе столь масштабный договор о продаже зеленой энергии. Построив первый свободный от субсидий ветряной парк в странах Балтии, мы откроем дверь для изменений во всей местной энергетической системе. Мы благодарим Eesti Energia за поддержку наших целей в эти трудные времена”, — сказал исполнительный директор E energija Гедиминас Улоза.
По словам члена правления литовского отделения банка SEB и руководителя отдела бизнес-банкинга Вилюса Юзикиса, общая цель стран Европейского союза по созданию климатически нейтральной экономики к 2050 году требует большой работы и полного перехода на возобновляемые источники энергии.
”В климатических условиях Литвы ветряная энергетика является широко доступным и высококонкурентным источником энергии, поэтому она должна играть важную роль в достижении общих целей Европейского союза и обеспечении необходимого объема производства электроэнергии для страны. Инвестиции в ветряную энергетику также важны для поддержки энергетической независимости, удовлетворения растущего местного спроса на энергию и поддержания конкурентоспособных цен на электроэнергию как для местных домашних хозяйств, так и для предприятий. В начавшемся процессе преобразования энергетики банки могут сыграть важную роль в предложении подходящих финансовых решений, поэтому финансирование компаний, способствующих распространению чистой энергии, является приоритетом для банка SEB”, — сказал Юзикис.
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