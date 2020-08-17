Концерн Eesti Energia заключил крупнейший в странах Балтии договор о закупке зеленой энергии

Объем производства зеленой электроэнергии на запускаемой в 2022 году ветряной электростанции E energija в Тельшяе, мощность которой составляет 68,9 МВт, составит 235 ГВтч в год, что позволяет покрыть годовой объем потребления электроэнергии почти 80 000 домохозяйств. Помимо бытовых клиентов, Eesti Energia будет поставлять ветряную энергию и бизнес-клиентам, что создаст для предприятий лучшие возможности, позволяющие заниматься своей деятельностью более экологично.

Настолько долгосрочные и масштабные договоры о закупке зеленой энергии в странах Балтии никогда еще ранее не заключались. Именно готовность Eesti Energia выкупить всю продукцию ветряного парка в течение 10 лет стала ключевым фактором в финансировании парка. Крупнейший договор о закупке зеленой энергии в странах Балтии стал возможным благодаря хорошему сотрудничеству между E Energia, General Electric и SEB.

Eesti Energia через свою дочернюю компанию Enefit Green является ведущим предприятием, развивающим сферу возобновляемой энергии в регионе. Однако, по словам члена правления предприятия Маргуса Вальса, благодаря сотрудничеству и долгосрочным договорам о закупке электроэнергии с другими развивающими сферу предприятиями, есть возможность внести еще больший вклад, чтобы страны Балтии заняли лидирующие позиции по сокращению эмиссий во всей Европе, одновременно повышая энергетическую независимость региона.

”Наша задача как международного энергетического предприятия — приложить усилия на каждом внутреннем рынке с целью более инновативных решений для клиентов и более чистого производства энергии”, — сказал Вальс. ”Мы хотим делать это разными способами, поэтому мы вносим свой вклад как предприятие, развивающее возобновляемую энергию предприятие и как закупщик этой энергии, чтобы предлагать нашим клиентам еще большие объемы чистой энергии. Мы постоянно ищем новые способы расширения нашего портфеля зеленой энергии”.

Eesti Energia имеет многолетний опыт работы в Литве. Продажа энергии в этой стране ведется уже более 10 лет, и предприятие концерна по возобновляемой энергии, компания Enefit Green, владеет там пятью ветропарками, и почти половина годового объема производства ветряной электроэнергии компании приходится на Литву.