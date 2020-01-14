Концерн Eesti Energia за год вдвое сократил выбросы CO2

Общий объем эмиссии CO2 Эстонии при поддержке Eesti Energia за год сократился примерно на четверть, сообщает предприятие. Европейский союз повышает цель по сокращению выбросов углерода к 2030 году на 50-55% по сравнению с 1990 годом, но Эстония опережает эти амбиции и уже сократила свои выбросы почти на 65%.

”Наша местная энергетическая промышленность развивается в соответствии с целью углеродной нейтральности. Мы сделали Эстонию страной, где выбросы CO2 уменьшаются самыми быстрыми темпами в Европе. Eesti Energia продолжит двигаться в этом направлении и будет дальше работать над увеличению своих мощностей по производству возобновляемой энергии, расширению производства жидких топлив и развитию экономики замкнутого цикла”, — сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

Объем производства возобновляемой энергии Eesti Energia за год увеличился в 3 раза. Львиную долю этого роста обеспечило дочернее предприятие Enefit Green, являющееся крупнейшим производителем ветряной энергии в странах Балтии. Производство возобновляемой энергии также увеличилось на тепловых электростанциях Ида-Вирумаа, где предприятие производит электроэнергию из древесных отходов.