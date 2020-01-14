Концерн Eesti Energia за год вдвое сократил выбросы CO2

Стратегическое направление Eesti Energia по сокращению прямого сжигания сланца для производства электроэнергии и увеличению производства жидких топлив и возобновляемой энергии в итоге за 2019 год отметило снижение выбросов углерода за год почти на 50%.
Общий объем эмиссии CO2 Эстонии при поддержке Eesti Energia за год сократился примерно на четверть, сообщает предприятие. Европейский союз повышает цель по сокращению выбросов углерода к 2030 году на 50-55% по сравнению с 1990 годом, но Эстония опережает эти амбиции и уже сократила свои выбросы почти на 65%.
”Наша местная энергетическая промышленность развивается в соответствии с целью углеродной нейтральности. Мы сделали Эстонию страной, где выбросы CO2 уменьшаются самыми быстрыми темпами в Европе. Eesti Energia продолжит двигаться в этом направлении и будет дальше работать над увеличению своих мощностей по производству возобновляемой энергии, расширению производства жидких топлив и развитию экономики замкнутого цикла”, — сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.
Объем производства возобновляемой энергии Eesti Energia за год увеличился в 3 раза. Львиную долю этого роста обеспечило дочернее предприятие Enefit Green, являющееся крупнейшим производителем ветряной энергии в странах Балтии. Производство возобновляемой энергии также увеличилось на тепловых электростанциях Ида-Вирумаа, где предприятие производит электроэнергию из древесных отходов.
Наибольший потенциал для развития возобновляемой энергии Eesti Energia видит на ближайшие годы в Литве. Портфель развития Enefit Green в Литве включает три проекта ветропарков общей мощностью до 350 мегаватт. В Эстонии предприятие хочет продолжить строительство ветропарка Тоотси, если получится приобрести землю на аукционе.
В 2019 году местами цена на квоты CO2 достигала 30 евро за тонну, а недобросовестная конкуренция со стороны российского электричества на региональном рынке привела к ограничению доступа на рынок сланцевой электроэнергии. В результате этого объемы прямого сжигания сланца с целью производства электричества уменьшились почти вдвое.
В то же время производство жидких топлив в Eesti Energia достигло рекордных уровней. Производство масел выбрасывает в атмосферу втрое меньше СО2, чем производство электроэнергии. Дальнейший план Eesti Energia состоит в том, чтобы к 2024 году построить новый завод масел на основе технологии Enefit, и достичь поставленной в государственном плане развития энергетического хозяйства цели по увеличению совместного производства масел, электроэнергии и газа.
”Рост потребления жидкого топлива показывают прогнозы рынка, а повышение надежности работы производства масел Enefit дает уверенность в конкурентоспособности производства масел Eesti Energia. Развитие сектора — создание нового завода масел и завода предварительного рафинирования, добавляющего ценность продукции, в партнерстве с другими производителями масел, дадут возможность для получения дополнительного дохода и увеличения инвестиций в развитие возобновляемой энергетики, что позволит продолжать движение к углеродной нейтральности”, — отметил Суттер, по словам которого подобный путь также выбрала, например, Норвегия.
Помимо сланца, в производстве масел также могут быть использованы старые шины, которые до сих пор были серьезной экологической проблемой. Eesti Energia также изучает возможности производства масел из пластиковых отходов.
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